Programmation détaillée du festival Nord Mozaik : Deux jours d'activités gratuites pour toute la famille à Montréal-Nord !

MONTRÉAL, le 16 juill. 2025 /CNW/ - La Société de développement commercial (SDC) Montréal-Nord dévoile aujourd'hui la programmation détaillée de Nord Mozaik, un tout nouveau festival familial, festif et gratuit, qui se tiendra les vendredi 15 et samedi 16 août 2025, au cœur de Montréal-Nord.

Pendant deux jours, le boulevard Pie-IX, la rue de Charleroi et leurs environs vibreront au rythme des commerçants locaux, de la musique, du sport, de la culture et de nombreuses activités pour petits et grands.

Points forts de la programmation

Vendredi 15 août - Centre commercial Forest

15 h à 19 h -- Foire commerciale et animations

Vente trottoir, coupes de cheveux, massages, maquillage pour enfants, kiosques d'organismes locaux, DJ et animation festive.

19 h 30 -- Ciné-parc en plein air

Pouvoir -- Court documentaire sur l'identité et la résilience de jeunes nouvellement arrivés à Montréal.

Mlle Bottine -- Film familial québécois touchant et musical.

Samedi 16 août - Rue de Charleroi

10 h à 17 h -- Grande foire commerciale

Vente-trottoir, maquillage, jeux géants, activités à la bibliothèque, murale participative et ambiance festive.

11 h et 14 h -- Balades historiques avec Stéphane Tessier

Une promenade captivante pour découvrir les racines de Montréal-Nord.

13 h et 15 h -- Yoga en plein air avec Roberta Arguello

Séances accessibles à tous pour se détendre et se recentrer.

13 h à 16 h -- Tournoi de soccer 3 contre 3 avec Noujoum

Inscription sur place ou en ligne - plaisir et esprit d'équipe garantis.

14 h à 16 h -- Atelier de DJ avec VRIX

Initiation à l'art du mixage pour éveiller la créativité musicale des jeunes.

15h -- Inauguration de la bibliothèque Yves-Ryan

La bibliothèque rouvre ses portes après des rénovations ! Venez découvrir ses nouveaux espaces modernisés lors de l'inauguration officielle. Des activités sont prévues sur place pour toute la famille.

16h -- Inauguration de la place publique au coin de Charleroi et l'Archevêque

Joignez-vous à nous pour l'inauguration officielle de la place publique, un lieu conçu pour rassembler et animer la vie de quartier.

16 h 30 -- Urban Science Brass Band

Performance déambulatoire électrisante mêlant brass band et hip-hop.

17 h -- Danse et défilé de mode avec M.A.D.

Assistez à un spectacle vibrant alliant danse urbaine et défilé de mode, mettant en lumière les commerçants de la SDC Montréal-Nord. Une création signée M.A.D., collectif engagé célébrant créativité, diversité et talent local.

18 h -- Concert de Bèl Vyb

Prestation chaleureuse et rythmée inspirée de la culture haïtienne.

Un événement à l'image du quartier : dynamique, rassembleur et accessible à tous.

« Avec cette programmation, nous voulons offrir aux résidents un moment festif tout en mettant en lumière nos commerçants et la richesse culturelle de Montréal-Nord », souligne Olivier Trudeau, directeur général de la SDC Montréal-Nord.

« Nous profitons de toute l'effervescence du festival Nord Mozaik pour mettre en valeur le travail réalisé sur nos artères commerciales. C'est l'occasion idéale pour inaugurer la nouvelle place publique au coin de la rue de Charleroi et de l'avenue de l'Archevêque, ainsi que la bibliothèque Yves-Ryan, récemment rénovée après d'importants travaux. Deux projets portés par l'arrondissement qui contribuent concrètement à améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens ».

-- Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord

Nord Mozaik est rendu possible grâce au soutien de l'arrondissement de Montréal-Nord, de la Ville de Montréal, et de nos partenaires et commanditaires :

Caisse Desjardins Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, Centre commercial Forest, Les Immeubles HS et Le Pôle.

Pour en savoir plus : www.nordmozaik.ca, [email protected], 514 830-5384