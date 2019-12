Programmation des fêtes au Musée de la civilisation - Une aventure hivernale spéciale pour se fabriquer des souvenirs en famille

Du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020, L'Aventure hivernale d'Evelyn Darwin s'installe dans le Grand Hall. Les petits comme les grands prendront plaisir à assister au spectacle de théâtre musical Bizarre blizzard, où l'aventurière Evelyn Darwin part à la recherche de son ami préhistorique le Cromignon. Et parce que les aventures creusent l'appétit, l'atelier de décoration de biscuits Traces de Yéti permettra de mettre à l'épreuve les talents de façon savoureuse et amusante sur des biscuits aux formes étranges rappelant les pattes d'un drôle d'animal... Maquillages préhistoriques, décors thématiques, cherche et trouve grandeur nature et photobooth : une foule d'activités gratuites attendent les familles au Musée!