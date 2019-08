Programmation culturelle - Automne 2019 - Plus de 200 activités gratuites et variées sur tout le territoire!

Le calendrier culturel de l'automne 2019 propose une programmation diversifiée et de grande qualité. Conférences, expositions, théâtre, danse, cinéma et activités familiales sont au rendez-vous dans plusieurs secteurs de l'arrondissement.

Vernissages

Pour débuter la saison en force, la maison de la culture Claude-Léveillée présentera l'exposition CYCLES de Philippe Caron Lefebvre du 31 août au 13 octobre. Cet artiste travaille avec une variété de matériaux et une multitude de techniques empruntées aux arts, à l'artisanat et aux procédés industriels. Le vernissage aura lieu le mercredi 4 septembre à 17 h 30.

À la salle de diffusion de Parc-Extension, l'exposition collective CODEX _Traversée du silence réunira les œuvres de Dinorah Catzalco, Rodrigo Iván, Ramírez Velazco et Teo Zamudiose jusqu'au 13 octobre. CODEX_Traversée du silence est plus qu'une simple exposition : elle est une prise de parole qui porte plus loin la réflexion sur les frontières culturelles et temporelles. Le vernissage aura lieu le jeudi 5 septembre à 17 h 30.

Nouveauté : la Fabricathèque

Dès le 12 septembre, les citoyens pourront profiter d'une nouveauté dans les trois bibliothèques de l'arrondissement : la Fabricathèque! Découvrez-la lors des ateliers numériques des Jeudis technos, où les jeunes de l'arrondissement créeront des projets originaux grâce à ces nombreux équipements technologiques. Fabrication et impression 3D, graphisme, robotique, codage et plus encore!

Prenez note que toutes les activités suggérées dans le calendrier sont gratuites pour les résidents de Montréal. Cependant, il est nécessaire de s'inscrire ou de se procurer un laissez-passer pour certaines d'entre elles.

Les citoyens peuvent se procurer la brochure dans la majorité des installations municipales ou en ligne, sur le site Web de l'arrondissement ville.montreal.qc.ca/vsp et sur cultureVSP.com.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, 514 872-5086

