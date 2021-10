Progesys fait son entrée sur le marché de l'Amérique du Sud avec l'acquisition d'Acttio

LAVAL, QC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Progesys, une firme internationale spécialisée en gestion de projets annonce aujourd'hui l'acquisition d'Acttio, une firme de gestion de projets située au Brésil. Il s'agit d'une acquisition stratégique pour l'entreprise basée au Québec qui compte à son actif plus d'une centaine d'installations industrielles livrées dans plus de 30 pays à travers le monde.

Plus de services en gestion de projets sous le même toit

Déjà bien établie en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, Progesys poursuit sa croissance internationale en pénétrant le marché de l'Amérique du Sud, avec l'acquisition d'Acttio, une firme reconnue pour l'excellence de ses opérations et bénéficiant d'une brillante réputation en Amérique du Sud. Cette acquisition constitue un levier majeur pour les deux entreprises qui tireront profit de leurs services spécifiques respectifs, notamment en matière de développement durable (ESG) et de transition à l'opération. Elles consolideront aussi leurs expertises en gestion de projets, gestion de construction et mise en service pour mieux servir la clientèle de l'Amérique du Sud.

« L'union de Progesys et Acttio est toute naturelle. Nos deux entreprises ont un historique de succès dans la livraison de projets industriels et ensemble nous possédons la passion et les moyens pour atteindre nos objectifs ambitieux de croissance en Amérique Latine » mentionne Riad Faour, PDG de Progesys.

« Nous sommes très heureux de nous joindre à l'équipe de Progesys. Nous partageons des valeurs similaires axées sur l'excellence, l'engagement envers les communautés, le leadership des employés et la diversité. Cette acquisition permettra de mettre en commun nos meilleurs atouts » affirme Juliana Junqueira, présidente-directrice générale de Progesys Acttio.

Une équipe chevronnée

Cumulant respectivement plus de 20 ans d'expérience, Marcelo Figueiredo, président du conseil d'administration, et Juliana Junqueira, présidente-directrice générale, se partageront les responsabilités de gestion de Progesys Acttio. Juliana Junqueira possède une grande expérience en gestion de projets et continuera à être en charge des opérations de la nouvelle entreprise. Marcelo Figueiredo est reconnu dans l'industrie pour son leadership et son expérience internationale sur cinq continents, ainsi que pour son expertise en gestion et gouvernance de projets majeurs.

À propos de Progesys

Fondée en 2003, Progesys est une firme internationale en gestion de projets. Elle se distingue par son savoir-faire en gestion et transition à l'opération. Avec des bureaux dans six pays, l'entreprise a livré plus d'une centaine d'installations industrielles dans plus de 30 pays à travers le monde. Au fil des années, Progesys a acquis une présence importante en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.

À propos de Acttio

Située au Brésil, Acttio est une firme de gestion de projets desservant les entreprises issues des secteurs minier et du métal, de l'énergie, du pétrole et du gaz, du bâtiment et de la logistique. Elle offre des services d'audit, de contrôle économique et financier, de processus de travail, d'implantation de bureau de projets et de gestion en santé, sécurité et environnement.

