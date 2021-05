Profitons de Québec pour eux

QUÉBEC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les frontières sont toujours fermées aux visiteurs étrangers qui viennent habituellement dans la région de Québec en grand nombre lors de la saison estivale, l'Office du tourisme de Québec misera cet été sur une campagne publicitaire sans précédent pour attirer les visiteurs francophones et anglophones des quatre coins du Québec.

Intitulée « Profitez de Québec pour eux », la campagne, réalisée par la firme LG2 et NOVA Film, met en vedette des citoyens de l'étranger qui devaient venir découvrir ou redécouvrir Québec, mais dont les plans ont dû être reportés en raison de la pandémie de Covid-19.

Sous des formules de 15 secondes, 30 secondes et une plus longue vidéo de 3 minutes, les voyageurs, déçus de ne pouvoir venir à Québec, invitent les Québécois, qui ont la chance d'avoir toutes les beautés, les saveurs, les attraits, les activités, les grands espaces et les lieux historiques à proximité, à en profiter pour eux qui ne peuvent le faire pour le moment.

Avec un budget de 3 M$, la campagne publicitaire de l'Office du tourisme de Québec sera diffusée sur différentes plateformes telle la télévision, des partenariats contenus avec des médias, les médias sociaux, et ce, sur les réseaux anglophones et francophones de la province.

La campagne sera diffusée du 31 mai au 26 septembre 2021.

De plus, si un déconfinement est possible entre le Québec et l'Ontario au courant de l'été, la campagne pourrait également y être déployée.

Rappelons que la destination de Québec a annoncé un plan de 27M$ pour la relance touristique estivale comprenant cette campagne publicitaire, un incitatif de carte cadeau de 75 $ sous forme de carte de crédit prépayée pour tous ceux qui réserveront deux nuitées et plus à Québec dans un établissement membre de l'Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ), entre le 24 juin et le 11 octobre 2021, ainsi qu'une programmation de plus de 1 000 activités qui seront déployées pour animer la population et les touristes de mai à octobre.

« Québec sera des plus attractive cet été, par cette campagne exceptionnelle, mais aussi par les nombreuses activités mises en place pour animer la destination dans le respect des règles sanitaires. Malgré l'absence de touristes étrangers encore cet été, nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos visiteurs un été exceptionnel et sécuritaire et à nos commerçants, hôteliers et restaurateurs une saison touristique qui leur permettra de se remettre sur pied après les difficiles mois de pandémie qu'ils viennent de traverser. » a souligné Robert Mercure, directeur de l'Office du tourisme de Québec.

L'Office du tourisme de Québec regroupe plus de 805 membres répartis sur un territoire qui couvre Québec, L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures, Wendake et les MRC de Portneuf, de La Jacques-Cartier, de l'Île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré.

Pour visionner la campagne :

FR : https://youtu.be/ib3ImB7SgDo

ANG : https://youtu.be/UlGEa9f4B_Q

