Profitez d'un joyeux régal pendant les fêtes avec les NOUVELLES tartelettes pour grille-pain pop-tarts® glacées à saveur de pain d'épices

MISSISSAUGA, ON , le 22 nov. 2022 /CNW/ - La saison du pain d'épices est arrivée et cette année, il est plus facile que jamais de remplir votre maison de l'arôme alléchant et du goût irrésistible de ce classique des fêtes. Pour une durée limitée, les NOUVELLES tartelettes pour grille-pain pop-tarts® glacées à saveur de pain d'épices offrent une façon simple et rapide de savourer cette gâterie saisonnière. De plus, elles fournissent le meilleur raccourci festif aux familles qui veulent sauter l'étape du four et passer directement à la construction amusante d'une maison en pain d'épices. Mordez dans la saison des fêtes en vous joignant au défi #MaisonFestivePopTarts et laissez-vous inspirer par des conseils opportuns et une création impressionnante de @JennaRaeCakes.

@JennaRaeCakes (Groupe CNW/Kellogg Canada Inc.)

Saluez la tradition en un tour de pain

Les tartelettes pop-tarts glacées à saveur de pain d'épices offrent la commodité que les Canadiens adorent, en plus d'une touche festive. La pâte et la garniture sont toutes deux aromatisées au pain d'épices, et le glaçage à la vanille est recouvert de jusqu'à neuf motifs imprimés amusants par boîte, y compris des rennes, des pingouins, des bonshommes de neige et le père Noël lui-même. Que vous choisissiez de les faire griller ou de les manger directement de l'emballage, ces tartelettes pop-tarts saisonnières deviendront certainement la gâterie festive incontournable de l'année.

Cette offre en édition limitée est également un parfait point de départ pour le plaisir des fêtes. Les tartelettes pop-tarts offrent un moyen facile et sans dégâts pour les familles d'assembler une maison festive, et ce, sans cuisson. De plus, ces tartelettes pop-tarts sont garnies pour la tâche, ajoutant du style et des motifs saisonniers à votre création des fêtes. Utilisez-les seules ou combinez-les avec n'importe laquelle de vos autres saveurs de pop-tarts favorites. Décorez avec des mini-tartelettes pop-tarts Bouchées pour créer une maison festive délicieuse comme nulle autre.

Art pop-tarts

Pour plus d'inspiration, pop-tarts s'associe aux soeurs jumelles Jenna et Ashley, copropriétaires de Jenna Rae Cakes and Sweet Treats et juges sur l'émission Wall of Bakers de Food Network Canada. Très populaires sur Instagram pour leurs superbes créations, les soeurs ont créé l'impressionnante #MaisonFestivePopTarts, avec leur touche sucrée caractéristique. Jetez un coup d'oeil à leur création époustouflante et voyez comment elle a été faite dans une vidéo sur leur compte Instagram : @JennaRaeCakes. Les jumelles feront également des démonstrations en direct pendant des apparitions à la télévision.

« Nous aimons cuisiner, mais nous sommes aussi mères de jeunes enfants, alors nous savons à quel point les fêtes, tout comme les autres jours, peuvent être chaotiques », dit Jenna Rae Hutchinson. « L'utilisation de pop-tarts pour créer une maison en pain d'épices est un truc super facile et convivial qui vous permet de profiter de cette activité traditionnelle avec vos tout-petits. Assurez-vous de publier une photo de vos créations fantaisistes en utilisant le mot-clic #MaisonFestivePopTarts. Nous avons hâte de voir la créativité des familles canadiennes à l'oeuvre pour ce défi ! »

Suivez le mot-clic #MaisonFestivePopTarts sur les médias sociaux pour voir la création de Jenna et Ashley et pour participer au plaisir saisonnier en publiant une photo de votre propre création.

Qu'il s'agisse de griller ou de publier…

« En cette période de l'année, les parents sont à la recherche d'activités familiales », ajoute Emma Eriksson, vice-présidente, Marketing et bien-être, Kellogg Canada Inc. « Les tartelettes pour grille-pain pop-tarts glacées à saveur de pain d'épices sont l'ingénieux ingrédient secret de la saison pour les parents qui veulent se concentrer sur le plaisir et bâtir des souvenirs des fêtes avec ceux qui leurs sont chers. »

Que vous choisissiez de les savourer comme incontournable gâterie des fêtes ou de les utiliser pour créer un délicieux plaisir festif, les tartelettes pour grille-pain pop-tarts glacées à saveur de pain d'épices sont maintenant offertes en boîtes de 12 chez des détaillants partout au Canada pour une durée limitée.

