Grâce au nouvel algorithme intelligent de TCL, la qualité d'image améliorée rehausse l'expérience de visionnement de films, de jeux vidéo et plus encore.

HONG KONG, le 31 juill. 2023 /CNW/ - TCL, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, réaffirme ses progrès en matière d'affichage afin de promouvoir des expériences de divertissement immersives pour les utilisateurs du monde entier.

Dans le cadre du lancement réussi des nouveaux téléviseurs QD-Mini LED et des téléviseurs QLED de TCL, une gamme supérieure de téléviseurs 4K offrant un contraste élevé et précis, une luminosité impressionnante, des couleurs vives et une meilleure uniformité, TCL s'engage à développer son processeur AiPQ 3.0, créant une image de niveau supérieur.

Le processeur AiPQ 3.0 améliore l'expérience pour les amateurs de cinéma et de télévision

Pour les vrais cinéphiles, n'importe quel moment de la journée est le moment idéal pour s'évader dans une production absorbante et longue. Que ce soit en restant debout tard ou en se détendant par un après-midi ensoleillé et paresseux, la fonction Ai-Contrast du processeur AiPQ 3.0 reproduit intelligemment la réalité en optimisant dynamiquement le rapport de contraste et en analysant les niveaux de luminosité et de noirceur afin d'équilibrer parfaitement la lumière et les ombres, s'assurant ainsi que l'intensité d'une scène est maintenue, que l'on observe la scène de jour ou de nuit. Pour vous assurer de ne jamais manquer un détail du drame qui se déroule sur votre écran, Ai-Clarity analyse l'image selon sa résolution d'origine, en reproduisant l'image finale avec une réduction précise du bruit pour des éléments visuels limpides, ce qui permet de capturer chaque détail d'une scène de film intense. Pour les amateurs du genre fantastique, où les palettes de couleurs hors du monde donnent vraiment vie à l'histoire, la fonction Ai-Colour transforme et renforce la gamme de couleurs à l'écran, en proposant indépendamment des couleurs différentes pour assurer que l'expression est optimisée, ce qui favorise une expérience réellement immersive.

Pour ceux qui préfèrent voyager grâce à des documentaires sur la nature, Ai-Colour perçoit les images de la même façon que l'œil nu en recréant des détails de micro-couleurs vus dans le monde réel. Pour ce faire, la fonction ajuste, corrige et améliore automatiquement plusieurs spécifications, dont la température de couleur, la saturation et le contraste, afin de produire une image d'apparence vivante avec une touche naturelle et artistique. Grâce à cet algorithme précis, les spectacles de la faune n'ont jamais été aussi beaux, ce qui donne au spectateur le sentiment d'être vraiment entouré de la nature. Qui plus est, Ai-HDR décode intelligemment de multiples formats HDR allant de HDR10 à HDR10+ et plus, ce qui vous permet d'avoir du contenu télévisé exactement comme le réalisateur l'avait prévu, avec des couleurs organiques améliorées et une gamme plus large de luminosité et de mise en évidence de l'obscurité.

Se tenir à jour - les avantages de l'IA pour le visionnement de sports et les jeux vidéo

Pour ceux qui ne veulent jamais manquer un moment de l'action, Ai-Motion améliore l'expérience de visionnement des sports en détectant intuitivement des objets qui bougent rapidement en fonction de leur taille et de leur position sur l'écran, en calculant le mouvement sur le plan de la vitesse de rafraîchissement et du nombre d'images. Soyez les premiers à remarquer les fautes ou si la balle était à l'extérieur grâce aux éléments visuels de la fonction Ai-Clarity qui vous permettent de profiter d'une expérience jusqu'à 4K avec du contenu de résolution inférieure, de façon à ne rien manquer de l'action.

Les amateurs de jeux vidéo apprécieront également la capacité d'Ai-Motion à convertir des images à faible cadence en images à cadence élevée, rétablissant ainsi des images fluides et nettes sans aucun effet de flou ou de déchirure pour un jeu ininterrompu. La fonction Ai-Contrast améliore encore l'expérience de jeu et vous aide à voir plus d'ennemis cachés dans l'ombre pendant le jeu.

Le remarquable processeur AiPQ 3.0 se trouve dans les plus récents téléviseurs TCL QD-Mini LED sélectionnés, maintenant disponibles sur les marchés mondiaux, ce qui permet aux clients du monde entier de découvrir les avantages de l'optimisation multidimensionnelle intelligente.

