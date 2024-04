HUNTERSVILLE, Caroline du Nord, le 2 avril 2024 /CNW/ - Hercules Tire and Rubber Company (HTR) offre une promotion spéciale aux clients canadiens qui cherchent à se préparer pour la saison printanière. D'ici le 30 mai 2024, les clients qui achètent quatre pneus Hercules admissibles pourraient être admissibles à une remise de 50 $.

À mesure que les températures augmentent et que les déplacements routiers deviennent plus fréquents, il est essentiel d'avoir un ensemble fiable de pneus pour un voyage sécuritaire et fluide. Avec une vaste gamme de pneus de haute qualité parmi lesquels choisir, Hercules Tires se consacre à offrir aux clients la performance et la durabilité dont ils ont besoin pour naviguer en toute confiance sur toutes les conditions routières.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos clients cette possibilité de remise exclusive à l'approche de la saison printanière, a déclaré Josh Simpson, président d'Hercules Tires. « Chez Hercules Tires, nous sommes déterminés à offrir des produits de premier ordre et une valeur exceptionnelle à nos clients, et cette promotion n'est qu'une des façons dont nous offrons une excellente occasion de vivre cette expérience de première main. »

Pour profiter de cette offre d'une durée limitée, les clients peuvent visiter le détaillant de pneus Hercules le plus proche et s'informer sur les pneus admissibles à la remise. Qu'il s'agisse d'une voiture compacte, d'un VUS, d'un camion ou d'une liaison, Hercules Tires offre une solution de pneus adaptée à chaque véhicule et à chaque budget.

Ne manquez pas cette occasion d'améliorer votre conduite et d'économiser sur un nouvel ensemble de pneus Hercules. Accélérez vers le printemps en toute confiance et tranquillité d'esprit, sachant que vous avez un partenaire de confiance sur la route.

Pour en savoir plus sur l'offre de remise de 50 $ et pour trouver un détaillant participant près de chez vous, visitez www.herculestire.com/canadarebate.

Les pneus admissibles comprennent :

Raptis R-T6

Raptis R-T6X

Roadtour Connect VPC

Terra Trac Cross-V AW

Terra Trac AT X-Journey

Terra Trac AT X-Venture

Terra Trac T/G Max

TIS TT1 par Hercules

Les clients peuvent trouver un concessionnaire Hercules Tire près de chez eux en visitant www.herculestire.com/where-to-buy/.

À PROPOS DE HERCULES TIRES

Hercules Tires est l'une des trois marques distinctes appartenant à Hercules Tire and Rubber Company. La marque est largement reconnue comme la marque de valeur de premier plan de l'industrie avec une sélection complète de passagers, de UHP, de VUTT, de camions légers, de camions de taille moyenne, d'agriculture et de pneus spécialisés. Depuis 1952, les concessionnaires et les distributeurs indépendants de pneus font confiance à la marque Hercules pour offrir une qualité exceptionnelle, un soutien exceptionnel et une valeur inégalée. La marque Hercules Tires est disponible dans plus de 4 000 points de vente au détail en Amérique du Nord. L'entreprise Hercules Tire and Rubber est distribuée exclusivement au Canada par le Groupe Touchette. Le Groupe Touchette est le plus important distributeur de pneus canadien. Reconnue depuis plus de 40 ans pour son expertise et ses niveaux de service supérieurs auprès des fabricants, des concessionnaires et des clients indépendants, l'entreprise se spécialise dans les services de distribution de pneus à valeur ajoutée.

Personne-ressource pour les médias :

Nakia Medlin

Directeur du marketing - Marques exclusives

[email protected]

704-574-6278

