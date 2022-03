OTTAWA, ON, le 21 mars 2022 /CNW/ - Cette semaine, Professionnels hypothécaires du Canada (PHC) est à Ottawa pour rencontrer des décideurs politiques clés afin de réitérer la nécessité du gouvernement fédéral de mettre en œuvre des engagements en matière de logement pour soutenir les primoaccédants et alléger les contraintes du marché de l'habitation.

« Pendant la période menant aux dernières élections fédérales, PHC a été très encouragé par les engagements clairs pris par les principaux partis politiques concernant le soutien à l'accession à la propriété et aux primoaccédants. Ces promesses comprenaient des changements à la qualification en assurance hypothécaire et la réévaluation du test de résistance à la qualification hypothécaire, a déclaré Paul Taylor, président et chef de la direction de PHC. Aujourd'hui, et toute cette semaine, nous rencontrons des ministres, des sénateurs, des députés et des cadres supérieurs pour discuter de ces leviers politiques et d'autres qui devraient être mis en œuvre sans délai afin de fournir un soutien aux Canadiens qui aspirent à acheter une maison.

Ce mois-ci, PHC a aussi publié son Rapport semestriel sur l'état du marché de l'habitation. Le rapport, rédigé par Oxford Economics, indique que la grande majorité des Canadiens s'attendent à ce que les prix des maisons continuent d'augmenter et ils continuent de penser que l'accession à la propriété est un bon investissement à long terme.

« Au nom de nos près de 15 000 membres et de leurs dizaines de milliers de clients, nous sommes heureux d'être ici pour poursuivre notre plaidoyer, a ajouté Joe Pinheiro, président de PHC. Il est assez clair pour les décideurs et le public canadien que des mesures urgentes sont nécessaires pour permettre à certains acheteurs d'une première maison d'accéder à la propriété, ce qui aidera le gouvernement à atteindre sa priorité visant à faire croître la classe moyenne. La mise en œuvre des recommandations de PHC peut contribuer à atteindre cet objectif. Par exemple, PHC préconise depuis longtemps l'introduction d'amortissements hypothécaires sur 30 ans pour les prêts hypothécaires assurés, ce qui, grâce à des versements hypothécaires inférieurs, offrirait une option sensée et raisonnable aux primoaccédants autrement qualifiés pour mieux concurrencer les investisseurs bien capitalisés qui ont déjà accès à des amortissements sur 30 ans. Cette étape pratique ne modifierait pas non plus les saines pratiques de souscription et la stabilité du secteur canadien du financement hypothécaire. »

« Le statu quo ne fonctionne pas pour ces Canadiens, mais nous reconnaissons que le gouvernement fédéral et les partis d'opposition, par leurs propres messages et nos conversations, veulent changer cela, a indiqué quant à elle Veronica Love, vice-présidente de PHC. Nos près de 15 000 membres au Canada travaillent chaque jour pour aider des milliers de clients à acheter leur première maison, mais certaines politiques ont empêché de nombreux Canadiens par ailleurs qualifiés de profiter de la hausse du prix des maisons, en particulier au cours des 18 derniers mois. Ces Canadiens veulent encore contribuer à la croissance de la classe moyenne de notre pays grâce à l'accession à la propriété, et nous espérons les aider à atteindre leur objectif grâce à nos conversations avec les parlementaires cette semaine. »

Au sujet de Professionnels hypothécaires du Canada

Professionnels hypothécaires du Canada (PHC) est l'association nationale de l'industrie du crédit hypothécaire représentant un peu moins de 15 000 personnes et plus de 1 000 sociétés membres, dont des maisons de courtage d'hypothèques, des prêteurs, des assureurs et des fournisseurs de services. Nos membres, dont nous représentons les intérêts auprès des gouvernements, des organismes de réglementation, des médias et des consommateurs, constituent le réseau le plus important et le plus respecté d'experts du crédit hypothécaire au pays. Nous nous sommes engagés à maintenir avec eux un niveau élevé d'éthique professionnelle, de protection des consommateurs et de meilleures pratiques.

La filière du courtage hypothécaire traite plus de 40 % des prêts hypothécaires au Canada dont près de 55 % des prêts aux primo-accédants, ce qui représente environ 120 milliards de dollars en activité économique annuelle. Grâce à notre effectif robuste et diversifié, nous sommes idéalement positionnés pour traiter des questions ayant un impact sur tous les aspects du processus de crédit hypothécaire.

