Professeur d'histoire sous enquête administrative dans une école de Montréal-Nord - Le Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île (SEPÎ) assumera son devoir de représentation

MONTRÉAL, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île (SEPÎ) prend acte de l'enquête administrative visant un professeur d'histoire déclenchée par le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ).

Comme il le fait pour ses membres dans tous les dossiers en semblable matière, le SEPÎ assumera son devoir de représentation auprès de ce professeur.

Le SEPÎ réserve ses commentaires à cette étape-ci et ne fera aucune autre déclaration pour ne pas nuire au déroulement de l'enquête.

Le SEPÎ représente plus de 4600 enseignantes et enseignants des établissements primaires et secondaires ainsi que des centres de formation professionnelle (FP) et d'éducation des adultes (ÉDA) du CSSPÎ et a pour but de promouvoir et défendre les intérêts économiques, professionnels et sociaux de ses membres.

SOURCE Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île

Renseignements: Serafino Fabrizi, président, 514-645-4536, poste 211, [email protected]

Liens connexes

http://www.sepi.qc.ca