Produits Kruger obtient une #PasseALaReleve de Kruger avec un fonds de plus de 100 000 $ pour soutenir les familles de hockey mineur au Canada

On invite les amateurs de hockey mineurs des quatre coins du Canada à proposer leur association de hockey locale préférée la plus méritante à PasseALaReleve.ca jusqu'au 31 janvier 2021. Un jury d'élite choisira dix gagnants méritants à l'échelle du pays, qui seront annoncés en mars prochain, puis 5 autres en juin 2021.

Permettre, améliorer, habiliter, encourager.

« Le hockey ne serait pas le même sans les passes décisives », affirme Susan Irving, directrice générale du marketing à Produits Kruger. « C'est ce que le sport a de mieux à offrir. Qu'il s'agisse d'une passe décisive sur la patinoire, d'aide pour attacher les patins dans le vestiaire ou de covoiturage aux pratiques, les passes décisives permettent de rapprocher les équipes, la collectivité et le pays. Elles font du hockey le sport national du Canada et c'est la raison pour laquelle nous nous engageons à aider le hockey mineur », explique-t-elle.

Pour proposer une association canadienne de hockey mineur comme candidate pour La passe à la relève de Kruger, on encourage la population à visiter le site PasseALaReleve.ca. Les mises en candidature se font par écrit ou par vidéo et doivent référencer au moins un des quatre engagements de Produits Kruger : permettre (à plus de jeunes de jouer), améliorer (l'expérience sportive de ses membres), habiliter (les jeunes à avoir un impact dans la communauté), et encourager (la participation des communautés multiculturelles aux parties de hockey).

Aucun rêve de hockey d'un enfant ne doit rater une saison

« Nous sommes nous-mêmes des parents de hockey et nous savons à quel point faire évoluer son enfant dans le hockey mineur peut être dispendieux », affirme Dino Bianco, chef de la direction à Produits Kruger. « Nous savons que les Canadiennes et Canadiens sont maintenant confrontés à des contraintes financières sans précédent, surtout en raison de la pandémie. En tant qu'amateurs, joueurs et parents de hockey, nous souhaitons collaborer pour prêter main-forte aux familles canadiennes de joueurs de hockey dans le besoin. »

Les passes décisives sont plus importantes que le sport

En plus de parrainer La passe à la relève, Produits Kruger est le partenaire officiel de papier-mouchoir de la Ligue nationale de hockey, et a l'intention de célébrer chaque passe décisive de la saison régulière 2020-21 de la ligue en faisant des dons additionnels pour chaque passe décisive enregistrée. Plus de détails à suivre.

La passe à la relève accueille les soumissions en appui aux associations canadiennes de hockey mineur jusqu'au 31 janvier 2021. Les dix associations gagnantes seront annoncées en mars 2021, puis 5 autres seront annoncées en juin 2021. Pour plus d'informations ou pour faire une mise en candidature, veuillez visiter PasseALaReleve.ca.

