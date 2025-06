Un investissement historique de près de 1 milliard $ dans la région depuis 2018 pour créer

un pôle majeur de fabrication de papier tissu en Amérique du Nord

SHERBROOKE, QC, le 9 juin 2025 /CNW/ - Produits Kruger inc. a inauguré aujourd'hui sa nouvelle usine de papier tissu LDC (crêpage à sec léger) à Sherbrooke, érigée sur un site adjacent à son usine TAD. La construction de cette nouvelle usine faisait partie d'un vaste projet d'expansion de 377,5 millions $, qui incluait la construction d'une machine à papier tissu double largeur dotée de la technologie LDC ainsi que deux nouvelles lignes de transformation, soit une ligne de papiers-mouchoirs dans la nouvelle usine et une ligne de papier hygiénique dans l'usine TAD. Ce projet a permis de créer 205 emplois directs, portant à 378 le nombre de nouveaux emplois au centre opérationnel de Sherbrooke depuis 2020. Aujourd'hui, Produits Kruger emploie 429 personnes en Estrie et soutient, au total, près de 1 500 emplois directs et indirects dans la région. La construction de ces deux usines représente un investissement historique de près de 1 milliard $ depuis 2018 pour créer un pôle majeur de fabrication de papier tissu en Amérique du Nord. Ce projet d'expansion a été soutenu par Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement du Québec, qui a investi 165 millions $ en prêts.

La nouvelle usine vient doubler la capacité de production du centre opérationnel de Sherbrooke. Ce complexe industriel ultramoderne situé dans l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke est aujourd’hui l’un des plus avancés et performants en Amérique du Nord. Parmi les marques renommées qui y sont fièrement fabriquées, on retrouve Cashmere UltraLuxe®, Scotties® Ultra Doux et SpongeTowels Ultra Pro®. (Groupe CNW/Produits Kruger)

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de M. Gene Kruger et de Mme Sarah Kruger, coprésidents de Kruger, de Mme Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional; de Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François, de Mme Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke; de M. Michel Manseau, vice-président principal et directeur général, Produits à la consommation -- Canada, Produits Kruger; de M. Patrice Bégin, vice-président, Fabrication, Produits Kruger; et de M. Éric Blais, directeur général, Centre opérationnel de Sherbrooke, Produits Kruger.

Avec une capacité de 60 000 tonnes métriques, la nouvelle machine LDC vient presque doubler la capacité de production du centre opérationnel de Sherbrooke et porte la production globale à plus de 130 000 tonnes métriques par année. Ce complexe industriel ultramoderne situé dans l'arrondissement de Brompton à Sherbrooke est aujourd'hui l'un des plus avancés et performants en Amérique du Nord. Parmi les marques renommées qui y sont fièrement fabriquées, on retrouve Cashmere UltraLuxe®, Scotties® Ultra Doux et SpongeTowels Ultra Pro®.

« Pour s'adapter aux nouvelles réalités de leurs marchés, les papetières doivent se renouveler et se moderniser. Kruger l'a bien compris! Dans le contexte géopolitique actuel, nous avons besoin de projets comme celui-ci pour contribuer au développement économique du Québec et stimuler la production de biens fabriqués chez nous. Mes plus sincères félicitations à la famille Kruger et à toute l'équipe! »

- Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre

responsable du Développement économique régional

« Une fois de plus, notre gouvernement est au rendez-vous pour accompagner les entreprises de l'Estrie dans leurs grands projets d'investissement. Des initiatives d'envergure comme celle-ci viennent diversifier l'économie de notre région et offrir des emplois de qualité à notre population. Je félicite l'équipe de Kruger d'avoir mené ce projet à terme dans les délais prévus. »

- Geneviève Hébert, députée de Saint-François

« Cette deuxième usine vient concrétiser notre vision de faire de Sherbrooke un pôle majeur de fabrication de papier tissu de qualité supérieure en Amérique du Nord. La réalisation de deux projets d'envergure en seulement six ans est une réussite exceptionnelle et témoigne d'un travail d'équipe remarquable. Je tiens à féliciter tout spécialement l'équipe de projet de notre usine LDC, ainsi que tous ceux et celles qui ont participé à la construction de ces deux usines. Je salue également nos employés de Sherbrooke, dont l'engagement quotidien est essentiel à notre succès. »

- Michel Manseau, vice-président principal et directeur général, Produits à la

consommation - Canada, Produits Kruger

Importantes retombées économiques en Estrie

Le chantier, qui s'est échelonné sur trois ans, a nécessité quelque 660 000 heures de travail, a généré d'importantes retombées économiques pour la région avec des dépenses directes estimées à 165 millions $ et a contribué à la création de quelque 1 000 emplois directs et indirects durant la phase de construction. Celle-ci s'est conclue avec succès à l'automne 2024, dans le respect de l'échéancier et du budget.

À propos de Produits Kruger inc. (Produits Kruger)

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. Produits Kruger offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra™. Aux États-Unis, Produits Kruger fabrique la marque White Cloud®, ainsi que de nombreux produits de marque privée. Produits Kruger compte environ 3 000 employés et exploite dix installations de production certifiées FSC® COC (FSC® C-104904) en Amérique du Nord. Pour plus d'information, visitez www.produitskruger.ca.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d'acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger et son activité se limite à la détention d'une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu'investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,3 % dans Produits Kruger. Pour plus de renseignements, visitez www.kptissueinc.com.

