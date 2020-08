Produits dangereux : L'exercice encadré de la chimie est essentiel pour la santé et la sécurité de la population

MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des chimistes du Québec (OCQ) souhaite réitérer que l'exercice encadré de la chimie est indispensable pour assurer la santé et la sécurité de la population, notamment lors de l'utilisation de produits dangereux. Plusieurs événements récents, tels que l'explosion survenue au Liban, l'incendie à Trois-Rivières et le retard dans les analyses du plomb dans l'eau des écoles et garderies du Québec rappellent ce rôle important de protection qu'assument les chimistes.

« Les événements des derniers jours rappellent l'importance de notre rôle face à la population. Au quotidien, nous assurons la protection du public en matière d'exercice de la chimie. En ce qui a trait plus particulièrement aux produits dangereux, nous avons le devoir de veiller à ce que ceux-ci soient utilisés sécuritairement, et ce, en tout temps. En ce sens, nous continuerons de collaborer avec le gouvernement afin de maintenir l'encadrement des chimistes à jour, pour le bien de la population », affirme M. Michel Alsayegh, président de l'OCQ.

Par ailleurs, l'OCQ confirme l'ouverture d'une enquête concernant l'incendie ayant eu lieu chez Groupe Somavrac, à Trois-Rivières, dans le cadre de sa mission de protection du public à l'égard de l'exercice de la chimie au Québec. L'OCQ ne fera aucun commentaire spécifiquement en lien avec cette enquête.

Dans un contexte de gestion des produits dangereux, les chimistes ont pour mission de s'assurer que la population puisse avoir confiance lorsqu'elle manipule des produits, et ce, quel qu'en soit la nature ou l'usage.

En ce qui a trait plus globalement à l'encadrement de la chimie, l'OCQ doit notamment réglementer et contrôler les activités professionnelles qui peuvent comporter des risques de préjudices pour la population. L'OCQ doit également assurer la compétence de ses membres ainsi que la qualité de leur exercice professionnel.

L'Ordre des chimistes du Québec compte plus de 3000 membres œuvrant dans des secteurs aussi variés que la santé, l'environnement, le judiciaire, l'alimentaire ou la recherche. Sa mission est d'assurer la protection du public québécois en matière d'exercice de la chimie, omniprésente dans la vie des Québécois. L'Ordre des chimistes du Québec fait partie des premières organisations professionnelles encadrées par l'adoption du Code des professions en 1973.

