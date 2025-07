TORONTO, VANCOUVER, C.-B. et QUÉBEC, le 7 juill. 2025 /CNW/ -- La campagne de communication Landmarks from Europe promeut les labels de qualité AOP en mettant en valeur des excellences comme les vins Barolo et Barbaresco et le fromage Fontina. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement lorsqu'un produit est labellisé comme AOP ? Il s'agit d'une certification officielle de l'Union européenne qui garantit la sécurité alimentaire ainsi que la provenance géographique et la qualité du produit.

L'AOP, c'est quoi ?

AOP est l'acronyme d'Appellation d'Origine Protégée. Dans le secteur vitivinicole, depuis 2010, les appellations DOC et DOCG ont été incorporées dans la catégorie communautaire AOP. Ce label est attribué aux produits dont la production, la transformation et l'élaboration se déroulent entièrement dans une zone géographique spécifique, selon des méthodes traditionnelles et avec des ingrédients locaux.

La Fontina AOP, symbole de la Vallée d'Aoste

La Fontina, authentique expression du territoire valdôtain, se distingue parmi les produits AOP. Il a obtenu l'Appelation en 1996, caractérisée par son arôme lacté, son saveur douce et unique et sa texture moelleuse et crémeuse.

Comment reconnaître une véritable Fontina AOP ?

Pour être certain d'acheter une authentique Fontina, il est important de vérifier la présence sur la meule de :

La marque : toutes les meules portent au centre le sceau officiel qui certifie le respect du cahier des charges de production et l'approbation par le « Comité de Protection de la Marque » du Consortium Producteurs et Protection. Le chiffre de marquage CTF : situé juste en dessous du sceau, il indique le producteur membre du Consortium Producteurs et Protection de la Fontina. Ce code peut aussi être consulté dans les points de vente spécialisés et sur le site officiel du Consortium. La plaquette de caséine : un élément supplémentaire de garantie est la plaquette portant un numéro d'identification qui permet la traçabilité complète du produit, y compris la date de production et la provenance du lait.

Les contrôles de qualité

Avant d'être commercialisées comme Fontina AOP les meules doivent passer de sévères contrôles. Ces contrôles comprennent entre autres des vérifications tactiles sur la texture et un carottage par échantillonnage. Cette technique consiste à prélever un échantillon de pâte en forme de « carotte » du fromage pour vérifier que sa souplesse et sa flexibilité respectent les normes de qualité.

Une meule conforme à la certification AOP et prête pour la commercialisation pèse généralement entre 7,5 et 12 kilogrammes, a un diamètre de 43 centimètres environ et une croûte compacte de couleur marron.

Ce n'est qu'après avoir passé tous les contrôles que les meules reçoivent l'autorisation officielle pour le label AOP.

Financé par l'Union européenne. Toutefois les observations et les opinions exprimées sont exclusivement celles de l'auteur ou des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les observations et les opinions de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour la recherche (REA). L'Union européenne ou l'autorité qui a accordé le financement ne peuvent pas être tenues pour responsables.

