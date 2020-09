Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada : Deux grandes associations unissent leurs forces pour amplifier leur voix

MISSISSAUGA, ON, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC) et Produits de santé consommateurs du Canada (PSC Canada) ont uni leurs forces pour créer une nouvelle association : Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC). Cette organisation réunit désormais 119 membres manufacturiers et devient donc la plus grande association nationale du secteur.

Selon Michael Graydon, chef de la direction de PASC :

« PASC rassemble sous un même toit les principaux fabricants de produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada, ce qui est logique puisque ces produits sont ceux que l'on trouve dans les garde-manger, les cuisines et les armoires à pharmacie de tous les foyers canadiens.

« Les compétences d'expert et les connaissances de PASC sont inégalées, tout comme nos relations sur la chaîne d'approvisionnement, avec le gouvernement et avec les consommateurs. Nous sommes impatients de mettre à profit toute la force de notre plateforme nouvellement élargie pour aider à exploiter pleinement le potentiel de notre secteur afin de soutenir la résilience, l'autonomie, l'innovation et la croissance du Canada. »

Selon Karen Proud, chef de l'exploitation de PASC et ancienne présidente de PSC Canada :

« PASC est la seule association commerciale canadienne à réunir les petites et grandes entreprises qui fabriquent les produits alimentaires, de santé et de consommation que les Canadiens utilisent chaque jour. Ensemble, nous contribuons au bien-être de millions de Canadiens, à la viabilité du système de santé et de l'économie du Canada, et aux moyens d'existence de la plus grande main-d'œuvre manufacturière du pays. »

Le secteur des produits alimentaires, de santé et de consommation apporte plus de 39,5 milliards de dollars par an à l'économie canadienne et soutient directement plus de 350 000 emplois. Avec des installations dans chaque province, ce secteur est le plus grand employeur manufacturier du Canada et le premier employeur du Canada rural.

À propos de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada

Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC) est le porte-parole du plus grand employeur manufacturier du Canada. Le secteur des produits alimentaires, de santé et de consommation emploie plus de 350 000 Canadiens dans des entreprises de toutes tailles qui fabriquent et distribuent des produits sûrs et de grande qualité favorisant la vitalité de nos foyers, de nos collectivités et du Canada tout entier. Visitez OnEveryShelf.ca pour en savoir plus.

