Productivité des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Le ministre Lamontagne annonce plus de 809 000 $ en aide financière à 55 entreprises agricoles ou apicoles

QUÉBEC, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, à l'occasion de sa tournée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a annoncé l'attribution de 56 aides financières, totalisant 809 543 $, à 55 entreprises de cette région. Ces aides sont accordées en vertu de l'Initiative ministérielle « Productivité végétale », qui s'adresse aux entreprises en productions végétale et apicole ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. Cette mesure vise à augmenter leur productivité par l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre et des travaux agricoles. Pour les entreprises en apiculture, elle vise également à financer la réalisation de projets destinés à diminuer la mortalité des abeilles.

L'Initiative ministérielle « Productivité végétale » a connu, dès son lancement, un fort succès. Les projets admissibles sont variés : acquisition ou adaptation d'équipement de production, de récolte, de conditionnement ou d'agriculture de précision, acquisition d'équipement et de matériel stratégique pour la gestion sanitaire des ruches ou encore utilisation de services professionnels non admissibles à l'aide financière du Programme services-conseils. Ainsi, parmi les projets soutenus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on trouve l'acquisition d'un GPS, l'achat d'une faucheuse et d'une cueilleuse pour bleuets sauvages, la mise aux normes d'équipement pour la manutention, la manipulation et l'extraction du miel entreposé, l'acquisition d'une aide-récolteuse de légumes ou encore l'acquisition et la modification d'équipement de semis. Bon nombre des 56 projets auront également des retombées positives concernant la protection de l'environnement, puisqu'en augmentant l'efficacité des opérations, on diminue le nombre de passages de la machinerie et, par ricochet, les émissions de gaz à effet de serre.

Ces investissements s'inscrivent dans la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde. En effet, ils cadrent plus particulièrement avec l'objectif d'appuyer les investissements dans les entreprises de façon à contribuer à l'atteinte de la cible de 15 milliards de dollars d'engagements financiers par les entreprises bioalimentaires d'ici 2025. De plus, certaines aides concernent des entreprises biologiques ou dirigées par des membres de la relève, deux aspects prioritaires dans la Politique bioalimentaire.

Citations

« Je suis très heureux d'annoncer ces investissements importants pour l'économie locale et aux retombées nombreuses : amélioration des conditions de travail, attrait de la relève, solution à la rareté de la main-d'œuvre, pour n'en citer que quelques-unes. La situation sanitaire actuelle a fait augmenter la demande pour des produits locaux et il est primordial que nos entreprises s'adaptent pour suivre ce rythme et ainsi être capables d'offrir aux consommateurs leurs produits bioalimentaires. L'Initiative ministérielle "Productivité végétale" est un levier pour les entrepreneurs et je suis fier de pouvoir encourager les producteurs locaux tout en stimulant l'économie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Soutenir les entrepreneurs agricoles dans notre région est essentiel pour notre gouvernement. L'agriculture et le bioalimentaire constituent d'ailleurs des secteurs d'activité essentiels pour le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à maintenir une agriculture de qualité ainsi qu'à favoriser l'amélioration continue dans ce domaine. C'est important d'encourager et d'investir dans les produits de chez nous et dans la consommation locale, donc nous ne pouvons faire autrement que de nous réjouir de ces investissements ! »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Au cours des derniers mois, nous avons pris conscience plus que jamais de combien il est primordial d'être autosuffisant dans plusieurs domaines, dont celui de l'alimentation. Mais, pour voir encore plus loin, les producteurs locaux et régionaux doivent pouvoir être en mesure de bien s'outiller et d'attirer la main-d'œuvre dont ils ont besoin. En ce sens, les aides financières accordées leur permettront d'être plus efficaces et de continuer à offrir des produits de qualité aux consommateurs. »

M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

« Depuis le début de la pandémie, nous avons pu constater un engouement fort de la part de la population pour la consommation locale et régionale. Non seulement dans notre région, mais aussi aux quatre coins du Québec, des initiatives innovantes et créatives ont vu le jour. Et plusieurs partenaires et acteurs concernés se sont investis, dont notre gouvernement. Grâce aux soutiens que nous octroyons aujourd'hui aux entrepreneurs et aux producteurs agricoles, ces derniers pourront mieux répondre à la demande grandissante. »

Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants

L'Initiative ministérielle « Productivité végétale » a été lancée au mois d'août 2018.

Au terme du premier appel de projets, qui s'est déroulé du 29 octobre au 16 novembre 2018, le Ministère a reçu près de 1 200 demandes d'aide financière.

La création d'un fonds d'investissement de 50 millions de dollars par année, annoncée lors du discours sur le budget de mars 2019, a permis l'affectation de sommes additionnelles à l'Initiative ministérielle.

Un deuxième appel de projets s'est tenu du 8 janvier au 27 février 2020, au terme duquel le Ministère a reçu plus de 800 dossiers.

Jusqu'à présent, ce sont 1 192 entreprises agricoles qui ont reçu une lettre d'offre dans le cadre de l'Initiative ministérielle.

Les entreprises agricoles spécialisées en production végétale, à l'exclusion de la production de cannabis, les entreprises agricoles pratiquant l'apiculture et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) sont admissibles.

Les projets admissibles liés à la production végétale doivent viser l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre ou des travaux agricoles :

par l'acquisition ou l'adaptation d'équipement de production, de récolte ou de conditionnement;



par l'acquisition d'outils technologiques, notamment en lien avec l'agriculture de précision;



par l'utilisation de services professionnels.

Les projets admissibles en apiculture doivent viser l'amélioration de la productivité de l'entreprise apicole et la diminution du taux de mortalité des abeilles par l'acquisition ou l'adaptation de matériel ou d'équipement de production, de récolte ou de conditionnement.

L'aide financière maximale par demandeur est de 25 000 $ pour la durée de l'Initiative ministérielle.

ANNONCE DU 22 JUILLET 2020 - 15 H 30

AIDES FINANCIÈRES ACCORDÉES DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE MINISTÉRIELLE « PRODUCTIVITÉ VÉGÉTALE »

Nom de l'entreprise bénéficiaire Coordonnées Description sommaire du projet Coût du projet Montant de l'aide financière CamNord 1401, rue Saint-Cyrille

Normandin (Québec) G8M 4S5 Améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre par l'acquisition d'une récolteuse mécanique pour les camerises 62 447,00 $ 25 000,00 $ Ferme Nicole & Yves Bouchard 419, rue Principale

Saint-Augustin (Québec) G0W 1K0 Optimiser le temps de cueillette de bleuets et réduire les pertes de temps au champ par l'achat d'une faucheuse et d'une cueilleuse pour bleuets sauvages 39 456,00 $ 13 605,88 $ Les Miels Raphaël inc. 3961, chemin Saint-François

Alma (Québec) G8E 1A1 Diminuer le taux de mortalité des abeilles et augmenter la productivité par l'achat de cadres et feuilles de plastique 12 400,00 $ 5 185,01 $ Tremblay, Martial 2060, rue Saint-Cyrille

Normandin (Québec) G8M 4K5 Diminuer le temps requis pour effectuer les traitements herbicides par l'acquisition d'un nouvel applicateur super-éponge Acquisition d'une faucheuse à bleuets de 7 pieds afin de diminuer le temps requis pour la tâche de fauche des plants de bleuet en végétation. 6 000,00 $















11 700,00 $ 3 000,00 $















5 850,00 $ 9001-0828 Québec inc. (Pouliot Agricole) 708, 5e rue Chibougamau (Québec) G8P 1T9 Acquisition d'une faucheuse 3 sections afin d'effectuer les travaux plus efficacement en termes de main-d'œuvre 49 119,00 $ 17 200,00 $ Montminy, Maryse et Montminy, Jean-Claude 300, rue de la Rivière Sainte-Monique (Québec)G0W 2T0 Acquisition d'une cueilleuse à bleuets pour effectuer la récolte plus efficacement 7 500,00 $ 3 750,00 $ Gestion Jean-Claude Montminy Inc. 310, rue de la Rivière

Sainte-Monique (Québec) G0W 2T0 Acquisition d'une faucheuse 3 sections afin d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre 44 420,00 $ 22 220,13 $ 9125-2114 Québec inc. 100, route du Quai

Sainte-Monique (Québec)G0W 2T0 Moderniser les équipements de récolte de bleuets afin d'augmenter l'efficacité de la main-d'œuvre 15 052,00 $ 7 525,75 $ Bouchard, Stéphane 2855, Boulevard de la Grande-Baie Nord

Saguenay (Québec) G7B 3N8 Améliorer la productivité en facilitant la manutention, la manipulation et l'extraction du miel entreposé et en mettant aux normes les équipements désuets et diminuer le taux de mortalité des abeilles en remplaçant les vieux cadres désuets pour ainsi maintenir les colonies en santé 25 360,00 $ 11 670,00 $ La Bleuetière Coopérative de Girardville 3104, route Industrielle

Girardville (Québec) G0W 1R0 Acquisition d'un pulvérisateur afin de diminuer le temps requis pour les arrosages avec une meilleure efficacité de la main-d'œuvre 84 690,00 $ 9 892,48 $ Les Productions Maltais inc. 161, rang Sainte-Marie

Saint-Fulgence (Québec) G0V 1S0 Acquisition d'équipements pour améliorer la plantation des pommes de terre et réduire le temps de main-d'oeuvre 149 443,00 $ 25 000,00 $ 9220-8677 Québec Inc. 3187, rue Saint-Dominique

Saguenay (Québec) G7Y 1A9 Mécaniser les opérations de semis pour une meilleure efficacité de la main-d'œuvre et une meilleure homogénéité des substrats servant à la culture en serre 7 700,00 $ 4 087,50 $ Gauthier, Laval 888, 3e rang

Saint-Eugène-d'Argentenay (Québec) G0W 1B0 Acquisition d'une faucheuse à bleuets pour diminuer le temps de fauche et améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre 18 979,00 $ 9 489,70 $ Les Bleuetiers inc. 1731, rue Coulomb

Saguenay (Québec) G7S 3A7 Acquisition d'un nouveau type de cueilleuse à bleuets pour augmenter la capacité de récolte et réduire le temps pour cette tâche 15 485,00 $ 7 742,50 $ Ferme du Petit Paris enr. 251, route 169

Sainte-Jeanne-d'Arc (Québec) G0W 1E0 Acquisition d'une faucheuse et d'une récolteuse à bleuets afin d'améliorer la productivité et l'efficacité de la main-d'œuvre 55 410,00 $ 25 000,00 $ 9303-5111 Québec inc. 778, Boulevard du Sacré-Coeur

Saint-Félicien (Québec) G8K 1S8 Acquisition d'une faucheuse à bleuets afin de diminuer le temps requis pour effectuer la taille du bleuetier et augmenter la productivité 39 424,00 $ 9 680,00 $ Boivin, Valère 1800, rue Principale

Labrecque (Québec) G0W 2S0 Acquisition d'une cueilleuse à bleuets pour diminuer le temps de récolte et améliorer la productivité 11 467,00 $ 5 000,00 $ Girard, Sébastien 2001, route 169

Chambord (Québec) G0W 1G0 Acquisition d'un semoir APV électrique pour diminuer le temps de semis et améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre 8 552,00 $ 5 131,20 $ 9121-2274 Québec inc. 765, avenue Oeillets

Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0 Acquisition d'une récolteuse de camerise afin d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre en récoltant les fruits à la bonne période 56 883,00 $ 14 037,00 $ Bouchard, Louise et Montminy, Katia 724, rue Édouard-Niquet

Péribonka (Québec) G0W 2G0 Acquisition d'une faucheuse à bleuets afin d'augmenter la capacité de fauche et d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre et des travaux agricoles 44 440,00 $ 24 200,00 $ Girard, Vincent 3575, rue Ambroise

Labrecque (Québec) G0W 2S0 Acquisition d'une cueilleuse à bleuets pour augmenter la cadence de récolte et améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre 11 696,00 $ 5 848,00 $ 9101 9646 Québec inc. (Le Potager Fleuri du Lac) 200, rue Principale

Saint-Prime (Québec) G8J 1R8 Automatisation de la production sur paillis de plastique biodégradable pour mécaniser les semis et le désherbage et diminuer la main-d'œuvre nécessaire pour ces tâches. 31 786,00 $ 19 072,00 $ Le Potager Grandmont inc. 286, rue De Quen

Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0 Acquisition d'une aide-récolteuse pour légumes afin d'augmenter l'efficacité de l'emballage, pour une récolte en continu, pour éviter le temps d'attente et pour améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre. 52 158,00 $ 25 000,00 $ La Bleuetière coopérative de St-Léon 4005, rue Ambroise

Labrecque (Québec) G0W 2S0 Acquisition d'une faucheuse de finition et de cueilleuses à bleuets pour un travail plus efficace 78 314,00 $ 24 869,00 $ Laprise, Daniel 4900, chemin du Puits

La Doré (Québec) G8J 1A4 Achat d'une récolteuse à bleuets pour améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre 14 752,00 $ 7 376,00 $ Bleuetière M.E. inc. 898, 3e rang

Saint-Eugène-d'Argentenay (Québec) G0W 1B0 Acquisition d'une faucheuse plus large pour effectuer le travail avec un seul tracteur et opérateur plutôt que deux 44 440,00 $ 17 600,00 $ Girard, Pascal 272, rue de la Grotte

Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 6G3 Achat d'une cueilleuse à bleuets pour augmenter la cadence de récolte avec une cueilleuse plus large, plus performante et qui minimise les pertes 15 052,00 $ 7 526,00 $ Groupe Forêt Girardville inc. 752, rue des Pins

Girardville (Québec) G0W 1R0 Acquisition d'une faucheuse à bleuets plus large et plus performante pour optimiser la productivité de la main-d'œuvre 40 640,00 $ 12 000,00 $ 9305-5747 Québec inc. (Pépinière Boucher) 103, rang des Aulnaies

Saint-Ambroise (Québec) G7P 2B3 Acquisition d'un semoir de précision permettant de libérer du personnel pour s'occuper d'autres tâches de la pépinière et pour améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre 54 500,00 $ 25 000,00 $ 2431-7364 Québec inc. 1459, Boulevard Sacré-Coeur

Saint-Félicien (Québec) G8K 1B3 Achat de 4 cueilleuses à bleuets plus larges et plus performantes pour améliorer la productivité de la main-d'œuvre 48 000,00 $ 25 000,00 $ Pépinière Boucher Division Plants Forestiers inc. 94, rang des Aulnaies

Saint-Ambroise (Québec) G7P 2B4 Acquisition d'un système plénum de contrôle de débit, d'humidité et de température de l'air pour le séchage et conditionnement de l'ail afin de diminuer la manipulation de l'ail lors des différentes étapes de production (récolte, transport et séchage) et améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre 90 000,00 $ 25 000,00 $ Gagnon, Sophie (Les jardins de Sophie) 515, chemin de l' Anse-à-Pelletier

Saint-Fulgence (Québec) G0V 1S0 Acquisition de contrôleurs pour les ouvrants de serre et pour la gestion de l'irrigation et acquisition d'outils aratoires de spécialité horticole pour diminuer le temps d'intervention de la main-d'œuvre et diminuer le passage de machinerie 19 050,00 $ 9 848,04 $ Bleuetière du Cap Bleu 1461, chemin du Cap

Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0 Acquisition d'une faucheuse à bleuets pour optimiser l'utilisation de la main-d'œuvre lors du fauchage 7 655,00 $ 3 828,00 $ COOP de Travailleurs en Serres Belle-de-Jour 1028, RANG 3

Saint-Nazaire (Québec) G0W 2V0 Modernisation des équipements de production par l'acquisition d'un chariot élévateur pneumatique pour les déplacements des employés dans les complexes de serres 8 585,00 $ 4 292,70 $ Noël, Michel et Gosselin, Marie-Jeanne 504, rue Hamel

Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 3G6 Acquisition d'une tête récolteuse avec accessoires et chariot élévateur pour augmenter la cadence de récolte 17 096,00 $ 7 290,00 $ Ferme Jean-Noël Goulet & Fils Inc 236, route Maria-Chapdelaine

Péribonka (Québec) G0W 2G0 Achat d'une récolteuse de pommes de terre afin d'éviter le surplus de travail et de ressources tout en augmentant la vitesse de récolte et d'entreposage. 199 747,00 $ 25 000,00 $ 9316-3749 Québec inc. 2225, rue Patenaude

Longueuil (Québec) J3Y 5K2 (mais cultive à Saint-Eugène-d'Argentenay) Acquisition d'une récolteuse de petits fruits afin de réduire le temps de récolte et le besoin de main-d'œuvre, car récolte actuelle de façon manuelle 70 000,00 $ 25 000,00 $ Ferme Taillon & Fils inc. 343, rue Principale

Saint-Prime (Québec) G8J 1R9 Acquisition et modification d'équipement de semis pour réduire le temps de la main-d'œuvre et augmenter la productivité 13 147,00 $ 7 888,20 $ Ferme Giroly S.E.N.C. 723, rue Principale Saint-Prime (Québec) G8J 1T6 Achat d'un râteau ramasse roches pour effectuer l'opération de ramasser les roches dans les champs par une seule personne (au lieu de 6) et libérer du temps pour affecter les employés à d'autres tâches 41 673,00 $ 21 060,00 $ 9021-1095 Québec inc. (Fraises O Bec) 1488, route 169

Métabetchouan--Lac-à-la-Croix (Québec) G8G 1A5 Acquisition d'un transplanteur horticole afin d'économiser du temps et de la main-d'œuvre 15 200,00 $ 7 600,00 $ La Bleuetière coopérative de Notre-Dame de Lorette 22 B, rue Principale

Notre-Dame-de-Lorette (Québec) G0W 1B0 Achat d'une faucheuse plus large et performante pour améliorer l'efficacité du travail 44 440,00 $ 22 220,00 $ Ferme Philippe Bolduc & Fils inc. 270, rue Édouard-Niquet

Péribonka (Québec) G0W 2G0 Amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre et de la gestion de la compaction par l'acquisition d'un système d'autoguidage RTK afin de diminuer le chevauchement lors des travaux aux champs et pour optimiser la gestion de la main-d'œuvre 43 500,00 $ 21 750,00 $ Les Céréales du Nord inc. 1574, rang des Chutes

Saint-Ambroise (Québec) G7P 2V4 Achat d'un semoir pneumatique APV, de rouleaux de type brillon et d'un système de guidage afin de combiner deux opérations en une, de réduire les besoins de main-d'œuvre et de réduire les coûts pour l'implantation des cultures de couverture 55 233,00 $ 25 000,00 $ CUMA DU HAUT DU LAC 1144, carré du Frère-Louis

Normandin (Québec) G8M 4Y5 Achat d'un semoir à plantes fourragères afin de permettre de réduire le temps nécessaire pour faire les semis de prairies. Le nouveau semoir de précision sera également muni de rouleaux avec barre niveleuse pour permettre une préparation du lit de semences en un seul passage. 57 500,00 $ 25 000,00 $ Ranch des Plaines du Sud inc. 107, Grand Rang Sud

Albanel (Québec) G8M 3L7 Acquisition de semoirs à plantes fourragères et d'une enrobeuse à balles afin d'économiser du temps et de la main-d'œuvre respectivement lors des semis des prairies et de l'enrobage des fourrages récoltés. 53 950,00 $ 16 320,00 $ Ferme Blackburn et Fils SENC 3326, chemin Saint-Damien

Saguenay (Québec) G7X 7V3 Acquisition du râteau faneur afin de maximiser la période de séchage grâce à l'équipement neuf et l'augmentation de la largeur de

travail, pour une meilleure efficacité de la main-d'œuvre. 36 757,00 $ 13 200,00 $ 9308-5702 Québec inc. 107, chemin Brassard

Chambord (Québec) G0W 1G0 Achat d'une boîte de récolte de pomme de terre et d'un renchausseur afin de réduire la main-d'œuvre et les risques de blessures. 50 500,00 $ 18 000,00 $ CUMA Jeannoise 750, rue Labarre

Hébertville (Québec) G8N 1E1 Acquisition d'une déchaumeuse et de Karnotts afin de réduire le temps de travail du sol et de faire du travail minimum. Les Karnotts sont pour recueillir des données d'utilisation pour différents équipements de la CUMA 61 940,00 $ 17 544,00 $ Céréales Normandin inc. 1001, rang Nord

Normandin (Québec) G8M 4P3 Acquisition d'un sarcleur mi-lourd pour optimiser la lutte aux mauvaises herbes en grandes cultures biologiques et réduire le temps de main-d'œuvre accordé aux opérations de désherbage dans le soya et la gourgane 35 370,00 $ 23 917,38 $ Côté-Potvin, Marion (Potager merci la terre) 1740, route 169

Métabetchouan--Lac-à-la-Croix (Québec) G8G 1B1 Amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre afin de réduire le temps passé à réaliser des travaux quotidiens par l'acquisition de 7 types d'équipements différents : chambre de germination, rouleau marqueur, semoirs 4 rangs, chariots de récolte de tomates, ensemble de semis pour plateaux, pousse-motte pour multicellules et tables roulantes à semis en serre. 14 845,00 $ 8 907,00 $ 2868-8869 Québec inc. 555, rue De Quen

Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 5M3 Acquisition d'une faucheuse et d'un équipement GPS afin diminuer le temps des opérations au champ en facilitant les opérations dans les champs irréguliers et en diminuant le croisement. 54 659,00 $ 8 240,00 $ Coopérative d'utilisation de machinerie agricole du Saguenay 2912, rang Saint-Pierre

Saguenay (Québec) G7H 0E7 Achat d'un semoir de précision pour grandes cultures afin de permettre de faire un seul passage au printemps en travail minimum du sol (tout en diminuant le travail à l'automne) pour diminuer les coûts de main-d'œuvre et contrer le manque de personnel. Ce semoir va permettre aussi de combiner l'engrais et la semence pour une meilleure efficacité des travaux agricoles. 108 750,00 $ 25 000,00 $ Dumais, Gérard-Raymond 147, rue Industrielle

Albanel (Québec) G8M 3H8 Acquisition d'une cueilleuse à bleuets afin d'augmenter la quantité et la qualité des bleutes récoltés sans devoir recourir à de la main-d'œuvre supplémentaire 15 052,00 $ 9 030,90 $ 9091-3047 Québec inc. (Bleuets Labrec) 4205, 2e rang

Labrecque (Québec) G0W 2S0 Augmentation de la productivité et amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre pour le ramassage de la récolte des bleuets par l'achat d'une cueilleuse à bleuets 15 050,00 $ 7 524,75 $ 9077-9356 Québec inc. (Excavation G. Savard) 4205, 2e rang

Labrecque (Québec) G0W 2S0 Augmentation de la productivité et amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre pour le ramassage de la récolte des bleuets par l'achat d'une cueilleuse à bleuets 15 050,00 $ 7 524,75 $



Total 2 302 014,00 $ 809 543,87 $

