Productions MIDOR - Lancement de la toute première agence de gestion d'artistes & production de spectacles pour les DRAGS au Québec

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Productions MIDOR, la toute première agence spécialisée en production de spectacles et gestion d'artistes drags au Québec, a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui. Unique en son genre, l'agence Productions MIDOR a pour mission de représenter et guider avec professionnalisme les artistes drags de tout genre du Québec. Spécialisée en production de spectacles dans le cadre d'événements de tout type, l'agence a dévoilé son site internet ainsi que les artistes qui en font partie à ce jour.

Les drags Michel Dorion, Adriana, Chouchoune, Ciatha Night, Crystal Starz, Démone LaStrange et Miss Butterfly sont les premier‧ère‧s artistes représenté‧e‧s par l'agence et qui sont maintenant disponibles pour égayer vos événements! D'autres artistes seront annoncé‧e‧s prochainement.

« J'ai toujours rêvé de créer une entreprise dont la mission est d'encadrer et de faciliter le travail des drags au Québec. Après bientôt 35 ans de carrière, j'ai développé une expertise auprès de plusieurs clientèles corporatives et privées, qui m'a permis de vivre de mon art et que je souhaite maintenant mettre à profit de la carrière des drags québécoises. », affirme Michel Dorion, président fondateur de l'agence.

À PROPOS DE PRODUCTIONS MIDOR

Fondée par Michel Dorion, président, et Me Jean-Sébastien Boudreault, vice-président, l'agence Productions MIDOR gère la production de spectacles et la présence de drags dans les milieux corporatifs et privés, et offre conseils et accompagnement professionnel pour les artistes. Qu'il s'agisse de performances ou de production complète d'événements corporatifs ou privés, comme lors de congrès, de salons spécialisés ou même de mariages et de festivals, Productions MIDOR répond à la demande grandissante du talent des drags québécoises!

