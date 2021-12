Production de poulets pour les marchés de proximité : Dix gagnants dans six régions du Québec obtiennent le soutien des Éleveurs de volailles du Québec

LONGUEUIL, QC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que de plus en plus de consommateurs québécois cherchent à manger local et à soutenir l'économie de leur région, les Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) sont fiers d'annoncer les gagnantes et gagnants de l'édition 2021 du projet pilote de production de poulet pour les marchés de proximité.

Grâce à ce programme, qui en est à sa deuxième année d'existence, dix aviculteurs répartis dans six régions administratives du Québec se verront octroyer un contingent annuel pour la production d'un maximum de 2 000 poulets ou 6 000 kilos de poulet en poids vif destiné aux marchés de proximité.

Les gagnants ont été déterminés au terme d'un processus de sélection rigoureux réalisé sous la responsabilité d'un comité formé par des représentants provenant du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, de l'Association des marchés publics du Québec, de la Table de développement de la production biologique et de la Fédération de la relève agricole du Québec.

Les Éleveurs de volailles du Québec sont donc très heureux de vous présenter les gagnants de cette édition :

Dans la région du Bas-Saint-Laurent : M. Sylvain Junior Henrie , de La Caboche Ferme Traditionnelle à Rimouski ;

, de La Caboche Ferme Traditionnelle à ; Dans la région de la Capitale-Nationale : M me Valérie Carignan , de La Ferme La Petite Échelle à Deschambault - Grondines , ainsi que M me Andrée Larochelle , de la Ferme La Petite Couvée, à Lévis ;

, de La Ferme La Petite Échelle à - , ainsi que , de la Ferme La Petite Couvée, à Lévis ; Dans la région de Chaudière-Appalaches : M. Nicolas Turcotte , d'Élevage des Pigeonneaux Turlo à Saint-Gervais ;

, d'Élevage des Pigeonneaux Turlo à ; Dans la région de l'Estrie : M me Anouk Berthiaume , de La Ferme d'à Côté, à Bonsecours , M me Jordane Dion , de la Ferme des Hameaux à Dudswell , et M me Megan Patch , de la Ferme Patch à Brome ;

de La Ferme d'à Côté, à , , de la Ferme des Hameaux à , et , de la Ferme Patch à Dans la région de la Montérégie : M. Julien Dupasquier de la Ferme Le Pontana à Sainte-Brigide-d' Iberville ;

de la Ferme Le Pontana à Sainte-Brigide-d' ; Dans la région de l'Outaouais : M. Michael Daudelin , de la Ferme aux Colibris à Ripon , et M. Paul Egbert Slomp , de la Ferme Grazing Days Farm à Saint-André-Avellin.

« Nous sommes fiers d'avoir lancé ce projet pilote l'an dernier et de pouvoir, encore une fois cette année, répondre à la demande des consommateurs pour des poulets de qualité élevés localement et dans le respect de stricts standards de salubrité, de bien-être animal et de biosécurité. La production de poulets de proximité est ancrée dans les valeurs des EVQ depuis des décennies et nous sommes heureux de contribuer davantage à son développement aux quatre coins du territoire québécois avec ce programme », a déclaré le président des Éleveurs de volailles du Québec, M. Pierre-Luc Leblanc.

Ce projet pilote a été lancé le 31 août 2020 pour une durée de cinq ans. Chaque personne gagnante obtient un contingent annuel pour l'élevage d'un maximum de 2000 poulets.

Pour tous les détails concernant le programme : https://volaillesduquebec.qc.ca/programme-de-proximite/

À propos des Éleveurs de volailles du Québec

Les Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) représentent 727 éleveurs, dont 655 de poulet et 148 de dindon, qui élèvent leurs oiseaux avec soin, en respectant de strictes normes de salubrité des aliments et de bien-être animal. Les EVQ sont fiers de leur importante contribution à l'économie régionale et nationale, entre autres, par la création de milliers d'emplois, en plus d'offrir aux Québécois et aux Canadiens des aliments de premier choix, écoresponsables et qui s'inscrivent dans un régime alimentaire sain. Au Québec, la filière avicole représente près de 30 000 emplois (directs, indirects et induits), 726 M$ de recettes à la ferme, 2,1 G$ en contribution au PIB et 689 M$ en recettes fiscales. Au quotidien, les EVQ ont à cœur d'offrir aux consommateurs d'ici des volailles respectant les plus hauts standards de qualité : toujours nourries aux grains, sans trace d'antibiotiques, élevées en liberté et sans hormones.

