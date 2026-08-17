Production d'énergie au Labrador : Hydro-Québec sécurise l'avenir énergétique du Québec à un coût avantageux

ST. JOHN'S, NL, le 17 août 2026 /CNW/ -- Hydro-Québec annonce la conclusion d'une entente-cadre avec Newfoundland and Labrador Hydro (NL Hydro) qui lui permettra de sécuriser davantage d'électricité pour répondre aux besoins du Québec pour les 50 prochaines années, au coût avantageux de 6 cents/kWh. Il s'agit d'un prix trois fois moindre que les options alternatives.

Cette entente bonifiée jette les bases du plus grand projet d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. Pour Hydro-Québec, elle prévoit l'accès à un potentiel total de plus de 10 000 MW d'électricité en provenance du Labrador, soit le double de la puissance actuelle. Sur ce volume, 6 915 MW sont engagés et 3 850 MW sont associés au potentiel de projets à l'étude. En comparaison, le protocole d'entente de 2024 prévoyait un potentiel total de 7 200 MW.

Plus précisément, l'entente va :

Sécuriser davantage d'électricité (6 915 MW) : Garantir l'approvisionnement en provenance de Churchill Falls jusqu'en 2077. Accroitre l'approvisionnement pour le Québec: Augmentation de la puissance de Churchill Falls revue à la hausse. Construction de la centrale de Gull Island et ajout d'un groupe turbine-alternateur supplémentaire.

Permettre l'étude de nouveaux projets (3 850 MW) : Parc éolien au Labrador. oAménagement hydroélectrique à Churchill Falls.

Tirer profit de mécanismes existants du gouvernement du Canada pour un total de 6,5 G$, sans droit de gouvernance.

Ainsi, l'entente-cadre de 2026 permettra de renforcer le portefeuille énergétique d'Hydro-Québec pour les 50 prochaines années à un coût inférieur à l'entente de 2024 et au tiers du coût des alternatives. À titre indicatif, le coût de la production prévue au-delà de 2035 est de 17 cents/kWh.

Par ailleurs, Hydro-Québec pourra acheter les excédents de NL Hydro selon un mécanisme de prix préétabli.

Hydro-Québec s'engage à poursuivre le dialogue amorcé en 2024 avec les communautés autochtones et collectivités du Québec et du Labrador afin de favoriser leur participation active à la planification et à la réalisation des projets. Cette collaboration portera notamment sur des perspectives d'avenir ainsi que sur la création de retombées durables. Le développement énergétique envisagé se poursuivra ainsi dans un esprit de collaboration, d'écoute et de respect, en misant sur la contribution essentielle des entreprises et travailleuses et travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador.

En parallèle, Hydro-Québec poursuivra la réalisation de son ambitieux Plan d'action 2035 au Québec, qui demeure tout aussi essentiel compte tenu de l'ampleur des besoins en électricité. Celui-ci inclut une trajectoire ambitieuse en efficacité énergétique de 10 G$ d'ici 2035.

Enfin, l'entente annoncée aujourd'hui permet à Hydro-Québec de consolider son leadership nord-américain en énergie renouvelable et de propulser le Québec vers l'avenir.

Citation :

« Alors que la demande en électricité augmente rapidement, nous avons conclu une entente qui permet de sécuriser l'avenir énergétique du Québec à un coût avantageux. Nous aurons ainsi accès à une quantité importante d'énergie fiable et abordable pour le Québec. Cette entente repose sur un partenariat renouvelé avec NL Hydro, fondée sur une vision commune du développement énergétique à long terme pour maximiser la création de valeur pour les deux provinces. Cette collaboration ouvre la voie au plus important projet d'énergie renouvelable en Amérique du Nord et contribuera à la prospérité du Québec pour les générations à venir. »

Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

SOURCE Hydro-Québec

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