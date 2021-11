Procréation médicalement assistée - Le retour d'un programme fort attendu pour les couples infertiles

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ) saluent le geste posé par le gouvernement du Québec visant à rétablir la couverture des traitements de procréation médicalement assistée (PMA). Cette annonce sera fort bien accueillie par les Québécois et Québécoises ayant des problèmes d'infertilité qui désirent fonder une famille.

L'AOGQ espère toutefois que les ressources humaines, matérielles et financières suffisantes seront consacrées immédiatement à la mise en place de ce nouveau programme étant donné les difficultés auxquelles est confronté le réseau de la santé québécois.

« Comme l'a indiqué le ministre Carmant, le retour du programme constitue une bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent fonder une famille. Cependant de nombreux éléments doivent absolument être pris en compte pour permettre la gestion et l'atterrissage du programme sur le terrain. L'AOGQ estime que des travaux doivent être effectués rapidement et conjointement avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour s'assurer que les soins et les services pourront être rendus, avec la qualité attendue, et ne souffriront pas d'une absence de planification adéquate. Nous ne devons pas reproduire les erreurs du passé; le succès de ce programme en dépend. Au terme des expériences passées, il apparaît important d'obtenir une vue d'ensemble des soins et services en matière de PMA offerts aux Québec », de conclure le Dr Garcia, président de l'AOGQ.

Au terme des expériences passées, il apparaît important d'obtenir une vue d'ensemble des soins et services en matière de PMA offerts aux Québec. À cet égard, l'AOGQ se réjouit de la mise en place d'une collecte systématique de données sur les activités des Centres de procréation assistée.

À propos de l'AOGQ

L'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec a été fondée en 1966 et permet aux spécialistes des milieux de l'obstétrique et de la gynécologie de se rassembler sous une structure commune. Les membres de l'association participent au suivi de grossesse de 45 % des femmes enceintes de la province. L'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec est fière de contribuer à la santé des femmes québécoises depuis près de 55 ans.

