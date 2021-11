Procréation médicalement assistée - Le ministère de la Santé et des Services sociaux rectifie certains éléments concernant le déploiement du nouveau programme

QUÉBEC, le 27 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la parution, ce matin, d'un article dans le journal La Presse, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tient à rectifier certains faits erronés.

Il est faux de prétendre que les cliniques n'ont pas toute l'information pour pouvoir appliquer le nouveau programme de procréation médicalement assistée. Le MSSS a rencontré l'ensemble des centres de procréation assistée (CPA) à deux reprises, soit le 5 et le 11 novembre. Lors de ces rencontres, le MSSS a présenté l'ensemble des volets requis pour le démarrage du programme, notamment le financement, les tarifs issus des ententes négociées avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le système de gestion de l'admissibilité. Le MSSS a également transmis, le 12 novembre, une lettre expliquant les aspects financiers du programme.

De plus, depuis le 15 novembre, plus de 200 demandes d'admissibilité tant au privé qu'au public ont été traitées et approuvées. Il est donc dommage de constater que quelques cliniques privées n'emboîtent pas le pas de leurs confrères.

Enfin, une nouvelle directive sera transmise à l'ensemble des CPA privés et publics afin de leur rappeler le fonctionnement du programme de procréation médicalement assistée (PMA). Le MSSS a assuré aux CPA un soutien pour répondre à l'ensemble des questions soulevées.

Ajoutons que la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a transmis aux médecins spécialistes, le 11 novembre dernier, une infolettre décrivant l'ensemble du nouveau programme PMA ainsi que les tarifs pour la rémunération médicale.

Rappelons que ce programme a été mis en place pour faciliter l'accès aux soins, et permettre aux citoyens qui le veulent, de fonder une famille. Il est donc désolant de lire de tels propos.

Pour en savoir plus : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/grossesse-et-parentalite/procreation-medicalement-assistee/programme-pma

