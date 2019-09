ProContact fait l'acquisition de Virtuel-TI

QUÉBEC, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - ProContact, un leader en solutions TI au Québec, annonce aujourd'hui l'acquisition de Virtuel-TI, une entreprise québécoise spécialisée en infrastructures de virtualisation. La transaction permettra à ProContact de soutenir sa forte croissance et son leadership dans le marché en approfondissant son éventail de spécialités TI déjà des plus concurrentiel.

Avec cette acquisition, ProContact établit sa spécialité en virtualisation grâce à l'expertise d'une dizaine des meilleurs spécialistes au Québec, ce qui approfondit stratégiquement son portefeuille de services. La virtualisation est une expertise porteuse de croissance puisqu'elle est au cœur de la modernisation des environnements de travail des entreprises, favorisant la mobilité du personnel et le télétravail.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Virtuel-TI dans notre grande équipe. Au cours des dernières années, ils ont développé une expertise reconnue et recherchée en matière de virtualisation, cela représente une grande valeur pour nos clients. Nous croyons que l'avenir en technologies de l'information sera plus hybride que jamais alors que de plus en plus de clients voudront bénéficier des avantages d'un équilibre entre l'infonuagique et les infrastructures conventionnelles. Dans cette optique, la virtualisation sera de plus en plus en demande et l'ajout de Virtuel-TI représente un grand pas vers l'avant pour nous et pour nos clients. » affirme Jonathan Legault, président de ProContact.

Cette alliance est tout aussi naturelle pour Virtuel-TI selon son cofondateur et président, Michel Lajoie. « Notre équipe est très heureuse de rejoindre celle de ProContact. Cette alliance est une occasion en or pour nous : ProContact est déjà un leader dans le marché des technologies de l'information et grâce à leur vaste réseau, nous pourrons faire profiter de notre expertise unique en virtualisation à un vaste bassin de clients. De plus, nous partageons les mêmes valeurs d'entreprises », mentionne-t-il.

En pleine croissance

Cette acquisition s'inscrit dans le plan de croissance de ProContact, dont l'une des premières étapes est de consolider sa position de joueur dominant au Québec dans le secteur des technologies de l'information.

Rappelons que ProContact fait partie du palmarès Growth 500 du Canadian Business Journal pour une sixième année consécutive en plus d'occuper le 12e rang du classement canadien du Channel Daily News (CDN).

À propos de ProContact

Fondé en 1991, ProContact est le plus important fournisseur québécois de solutions TI dans le marché de l'Est du Canada. En forte croissance, son équipe de plus de 300 professionnels ne cesse d'innover auprès des entreprises d'ici afin de propulser leur évolution technologique et l'atteinte de leurs objectifs d'affaires.

Accompagnant des clients de tous secteurs et de toute taille, ProContact crée et déploie des solutions technologiques bout-en-bout et sur mesure, ce qui a permis de résoudre les enjeux d'affaires de milliers d'entreprises québécoises. En plus de maîtriser les meilleures technologies des plus grands manufacturiers de l'industrie, ProContact se distingue par son agilité, son expertise et sa forte présence constante dans le marché au cours des 28 dernières années. Son siège social est situé à Québec et l'entreprise dispose également d'un bureau dans la région de Montréal.

