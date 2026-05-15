Proche aidance : L'Appui lance la série documentaire « Avec toi », signée Matt Charland

Une tournée dans plusieurs villes du Québec accompagnera le lancement afin d'aller à la rencontre du public.

MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - L'Appui pour les proches aidants lance la série documentaire « Avec toi » à travers une tournée dans plusieurs régions du Québec. Composée de cinq épisodes, la série met en lumière la réalité intime, humaine et souvent invisible des personnes proches aidantes, en suivant leur quotidien du lever au coucher.

Appui pour les proches aidants (Groupe CNW/L'Appui pour les proches aidants)

La tournée débutera le 19 mai à Québec, où aura lieu sa Première, et se poursuivra à Montréal, Saint-Jérôme, Laval et Brossard, réunissant citoyens, acteurs du milieu et décideurs publics autour d'un même objectif, rendre visible une réalité peu connue mais vécue par 2,4 millions de personnes partout au Québec.

Une série documentaire pour se reconnaître, comprendre et trouver du soutien

C'est le réalisateur québécois Matt Charland, lui-même proche aidant, qui porte ce projet, avec un regard à la fois intime et authentique.

Chaque capsule s'attache à une histoire. Jacques accompagne sa conjointe, atteinte de la maladie d'Alzheimer, et apprend à préserver des moments de répit dans son quotidien. Jocelyne et ses filles, traversent ensemble la maladie de Parkinson d'un conjoint et père hébergé en CHSLD, dans une dynamique de proche aidance familiale partagée entre les générations. Nicole accompagne sous le même toit sa fille et son conjoint. Grégory soutient son frère, autiste et non verbal, et se prépare à porter une présence accrue à mesure que leurs parents vieillissent. Gabrielle accompagne son fils, dans une réalité familiale transformée par les enjeux de santé qu'il traverse depuis la petite enfance. À travers ces histoires vraies, la série donne à voir ce qui se passe dans le quotidien des proches aidants. Cette reconnaissance, à la fois pour le public et pour les aidants eux-mêmes, est la première étape pour que les personnes concernées s'identifient à ce rôle et accèdent au soutien dont elles ont besoin.

En effet, selon les statistiques de l'Appui, environ un tiers des adultes québécois agissant comme aidants ne s'identifient pas spontanément à ce rôle. Ceci rend difficile l'accès aux ressources de soutien et contribue à maintenir dans l'ombre une réalité pourtant largement répandue.

« Avec cette série, nous voulons d'abord mettre en lumière ces réalités, puis permettre à celles et ceux qui s'y reconnaissent de trouver du soutien. Les ressources existent, encore faut-il savoir qu'elles sont là, pouvoir s'y retrouver et en bénéficier. D'où l'importance de ce type d'initiatives, qui favorisent à la fois la reconnaissance des proches aidants et une meilleure compréhension de leur réalité, tant pour eux-mêmes que pour leur entourage », souligne Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui.

« Ce projet, je ne l'ai pas abordé comme quelque chose à construire ou à mettre en scène. J'ai essayé de rester au plus près de ce que les gens vivent, dans leur quotidien, avec ce que ça comporte de plus simple et de plus difficile. Si ces images permettent à certaines personnes de se reconnaître, de mettre des mots sur ce qu'elles vivent, et de comprendre qu'il existe du soutien, alors on aura fait quelque chose d'utile », explique Matt Charland, réalisateur.

L'Appui vise également à orienter les publics vers des ressources concrètes, notamment via l'outil « L'aide à portée de mots », la ligne Info-aidant et le répertoire des ressources disponibles partout au Québec.

Une tournée à travers le Québec pour ouvrir le dialogue

La tournée « Avec toi » s'inscrit dans une volonté d'ancrer cette réalité dans l'espace public. Chaque projection sera suivie d'un échange avec des proches aidants et des acteurs du milieu, permettant de relier les histoires individuelles à un enjeu collectif.

Des élus, des représentants du réseau de la santé et des organismes régionaux seront invités dans chaque ville, afin de favoriser une prise de conscience partagée et de contribuer à faire évoluer la conversation autour de la proche aidance.

« La série raconte des réalités qui existent partout au Québec, dans chaque région, chaque famille. Il nous semblait naturel d'aller à la rencontre des gens là où ils sont, avec les organismes qui les accompagnent au quotidien, et d'ouvrir un espace de dialogue autour de ces réalités, autant avec les citoyens qu'avec ceux qui ont le pouvoir d'agir. », souligne Guillaume Joseph, directeur général de L'Appui.

Programmation de la tournée :

Québec Salle: Cinéma Beaumont Date: 19 mai 2026 Heure : 19h

Montréal Salle: Cinéma du Parc Date: 21 mai 2026 Heure : 19h Saint-Jérôme Salle: Cinéma Carrefour du Nord Date: 28 mai 2026 Heure : 19h



Laval Salle: Cineplex Laval Date: 2 juin 2026 Heure : 19h Brossard Salle: Cineplex Brossard Date: 3 juin 2026 Heure : 19h

L'entrée est gratuite. Réservez votre place dès maintenant.

Dossier de presse ici

À propos de l'Appui pour les personnes proches aidantes

Fondé en 2009, l'Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement du Québec. Son mandat principal consiste à soutenir le déploiement de services de répit, de soutien psychosocial, de formation et de transfert de connaissances par le financement des organismes présents dans les milieux, et ce, à l'échelle du Québec. L'Appui propose aussi un service professionnel, Info-aidant, qui apporte écoute, information et références aux personnes proches aidantes et aux professionnels. Il est confidentiel et gratuit.

SOURCE L'Appui pour les proches aidants

Renseignements : Javier Garcia, [email protected], +1 438 408-3731