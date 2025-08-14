MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - La Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec reprendra ses audiences publiques à Montréal le 18 août 2025.

Les audiences se tiennent au 500 boul. René Lévesque Ouest, 9e étage à Montréal, du lundi au vendredi de 9h à 17h pour une période de trois semaines, soit jusqu'au 5 septembre 2025.

Au terme de cette période, la Commission se rendra dans la Capitale-Nationale, à l'Édifice Andrée-P.-Boucher, situé au 1130, route de l'Église à la salle RC23, pour la poursuite de ses audiences. Elle y restera deux semaines, soit du 8 au 19 septembre 2025, avant de revenir à Montréal pour la suite de ses travaux.

Les audiences sont accessibles en ligne au www.cesis.gouv.qc.ca Toute personne peut assister aux audiences sans invitation ou réservation. Les médias qui n'ont pas encore obtenu leur accréditation sont invités à remplir le formulaire en ligne et à le transmettre s'ils veulent assister aux audiences.

Nous vous invitons à consulter le site Internet de la Commission pour connaître les dernières informations pertinentes. Vous y trouverez notamment les coordonnées pour nous joindre, soit par courriel [email protected] ou par téléphone au 833 781-6526.

SOURCE Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec

Source : Joanne Marceau, Responsable des communications, [email protected], 581 984-4885