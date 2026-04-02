TIMMINS, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - Timmins est la dernière destination de l'une des tournées les plus marquantes de l'Ontario visant à promouvoir le développement de la main-d'œuvre spécialisée. Le Salon des métiers spécialisés Prochain niveau! aura lieu au Northern College - Campus de Timmins les 8 et 9 avril, offrant aux élèves, aux parents, aux chercheurs d'emploi et aux membres de la communauté une occasion unique et concrète de découvrir l'ensemble des 144 métiers reconnus en Ontario et de trouver un parcours professionnel qui leur permettra de bâtir quelque chose de durable.

Pour chaque compétence, des possibilités à l'infini. Prochain niveau! Salon des métiers spécialisés à Timmins (Groupe CNW/Skilled Trades Ontario * Métiers spécialisés Ontario)

Cet événement, reporté depuis l'automne, marque la conclusion de la tournée Prochain niveau! 2025-2026, à laquelle ont participé près de 50 000 élèves à travers l'Ontario.

Le public est invité à une journée portes ouvertes sans frais le mercredi 8 avril, de 15 h à 19 h, au Northern College - Campus de Timmins, situé au 4715, route 101 Est, à South Porcupine. Venez découvrir les différents kiosques, échanger avec des experts du secteur, essayer un métier et découvrir tout ce qu'une carrière dans les métiers spécialisés peut vous offrir.

Organisées par Métiers spécialisés Ontario, en partenariat avec le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, les salons des métiers spécialisés Prochain niveau! mettent en valeur les métiers très recherchés qui sont essentiels à la croissance économique de l'Ontario, incitant ainsi les membres de la communauté à prendre conscience de leur rôle crucial dans ce secteur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site levelupontario.ca/fr/.

Possibilité d'entrevue: Candice White, PDG de Métiers spécialisés Ontario, est disponible pour des entrevues pour discuter du salon Prochain niveau! de Timmins, ainsi que du succès de l'initiative Prochain niveau! et de l'importance critique des métiers spécialisés pour l'avenir économique de l'Ontario.

SOURCE Skilled Trades Ontario * Métiers spécialisés Ontario

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