Procès historique pour le mouvement écologiste au Québec

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la campagne de résistance citoyenne Le Vivant se défend, une dizaine d'activistes du Collectif Antigone ont été arrêtés le 19 octobre 2022 pour avoir bloqué la ligne 9B d'Enbridge dans Montréal-Est. Les activistes ont plaidé non coupable aux accusations de méfait et d'introduction par effraction, affirmant que leurs actions directes sont nécessaires pour défendre le Vivant. Les manifestants auront cinq jours du 18 au 22 novembre pour faire entendre leur cause devant la Cour municipale de Montréal, située au 775, rue Gosford.

« Tous les moyens que nous avons utilisés pour faire entendre nos inquiétudes aux gouvernements, n'ont rien donné. Nous croyons que le juge peut jouer un rôle dans le combat de la crise climatique qui a atteint un point de non retour. Il s'agit d'un combat existentiel d'une ampleur sans précédent. » explique Michèle Lavoie, co-accusée.

Les accusés sont représentés par le cabinet d'avocats Grey Casgrain et Me Barbara Bedont, de l'organisme Défense des Militant-e-s Québec. Il s'agit d'un procès historique au Québec qui pourrait ouvrir une voie de passage pour les représentations légales à travers le monde.

Procès historique

Le Collectif Antigone est le premier groupe écologiste au Québec à emprunter la voie judiciaire pour présenter une défense de nécessité avec l'espoir que le juge choisira d'écouter. Le Collectif estime que les actions ciblant l'oléoduc 9B d'Enbridge en 2022 sont nécessaires pour alerter les citoyens à l'augmentation irresponsable de la production de pétrole, alors que la planète est en pleine catastrophe climatique, ainsi qu'aux risques de contamination des sources d'eau potable au Québec.

Au nom du Vivant

Antigone demande aux élus un plan ambitieux à la hauteur de la catastrophe climatique, qui a atteint un point de non-retour, et, le courage d'exiger la diminution immédiate de la quantité de pétrole transportée par l'oléoduc 9B d'Enbridge ainsi que des travaux d'urgence pour prévenir les risques de déversements dans les sources d'eau potable au Québec.

Mobilisation citoyenne

Des prestations artistiques et des manifestations sont prévues tous les jours à partir de midi devant la Cour municipale du côté de la rue Bonsecours.

