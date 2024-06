Procédures esthétiques : près de 35 millions en 2023

Le nombre total d'interventions chirurgicales et non chirurgicales a augmenté de 3,4 % en 2023, pour atteindre 34,9 millions.

MOUNT ROYAL, New Jersey, 12 juin 2024 /CNW/ - L'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) a publié les résultats de son enquête mondiale annuelle sur les procédures esthétiques/cosmétiques cette semaine au Congrès mondial de l'ISAPS à Carthagène, affichant une augmentation plus élevée de 5,5 % des interventions chirurgicales, avec plus de 15,8 millions d'interventions effectuées par des chirurgiens plasticiens et 19,1 interventions non chirurgicales. Au cours des quatre dernières années, l'augmentation globale est de 40 %.

Procédures esthétiques

La liposuccion a été l'intervention chirurgicale la plus courante en 2023, comme en 2022, avec plus de 2,2 millions, suivie de l'augmentation mammaire, de la chirurgie des paupières, de l'abdominoplastie et de la rhinoplastie. Les interventions non chirurgicales les plus populaires étaient la toxine botulinique, l'acide hyaluronique, l'épilation, le resserrement non chirurgical de la peau et la réduction non chirurgicale des graisses.

Toutes les interventions au visage et à la tête ont affiché une croissance notable par rapport à l'année précédente, avec plus de 6,5 millions d'interventions et une augmentation de 19,6 %. Les interventions principales étaient la paupière avec plus de 1,7 million d'interventions et une augmentation de 24 %, la rhinoplastie avec 1,1 million d'interventions et une augmentation de 21,6 %, et l'amélioration des lèvres/procédures périorales avec 0,9 million et une augmentation de 29 %. Il y a eu 4,1 millions d'interventions mammaires (-5 %) et 5,1 millions d'interventions du corps et des extrémités (-0,4 %).

La liposuccion est devenue l'intervention chirurgicale la plus courante chez les femmes qui remplaçaient l'augmentation mammaire, avec 1,8 million d'interventions et une augmentation importante de 29 % par rapport à 2021. La chirurgie des paupières était l'intervention chirurgicale la plus populaire chez les hommes, remplaçant la liposuccion.

La plupart des augmentations mammaires (53,7 % du total) et des rhinoplasties (65,8 %) ont eu lieu chez les 18 à 34 ans, tandis que les injections de toxine botulinique étaient les plus populaires chez les 35 à 50 ans (49 % du total).

La toxine botulinique est demeurée l'intervention non chirurgicale la plus courante chez les hommes et les femmes de tous les groupes d'âge, avec 8,8 millions d'interventions effectuées par des chirurgiens plasticiens dans le monde. Au deuxième rang, les interventions à base d'acide hyaluronique ont augmenté de 29 %, passant à 5,5 millions.

Commentant les résultats mondiaux, le Dr Gianluca Campiglio, rédacteur du sondage mondial et chirurgien plasticien en Italie, a déclaré : "Bien que 85,5 % du nombre total d'interventions esthétiques soient effectuées sur des femmes, les interventions chez les hommes ont augmenté davantage, principalement en raison de l'augmentation de 18 % des interventions chirurgicales au visage et à la tête."

Les États-Unis ont effectué le plus d'interventions avec plus de 6,1 millions, suivis du Brésil avec 3,3 millions.

