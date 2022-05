Pro Music Rights, Inc., l'une des plus grandes sociétés de gestion des licences de musique au monde, annonce la conclusion d'une entente de licence avec Tiktok

NAPLES, Fla., 23 mai 2022 /CNW/ - Pro Music Rights (« PMR »), l'une des plus grandes sociétés de gestion des licences de musique au monde, est heureuse d'annoncer qu'elle a accordé au service vidéo bien connu TikTok une licence qui permettra à ses utilisateurs de créer des vidéos avec la musique du vaste répertoire de Pro Music Rights. L'entente permettra à TikTok d'offrir à ses utilisateurs plus de 2 500 000 œuvres de PMR. Jake P. Noch, chef de la direction de Pro Music Rights, s'est dit très heureux d'établir une relation avec TikTok. « Je pense que TikTok est une plateforme en ligne merveilleuse et exceptionnelle qui permettra d'élargir l'auditoire de notre musique, puisqu'elle est couramment utilisée par des millions de personnes dans le monde entier », a déclaré M. Noch.

À propos de Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights est la cinquième organisation de défense des droits de performance publique à être créée aux États-Unis. Ses titulaires de licence comprennent des entreprises importantes comme TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo et des centaines d'autres. Pro Music Rights contrôle une part de marché estimée à 7,4 % aux États-Unis et représente plus de 2 500 000 œuvres mettant en vedette des artistes de renom comme A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Rich The Kid, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy et de nombreux autres. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site promusicrights.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/728013/Pro_Music_Rights_Logo.jpg

SOURCE Pro Music Rights

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jake Noch, [email protected]