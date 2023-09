HONG KONG, 27 septembre 2023 /CNW/ - La Yidan Prize Foundation a décerné les prix Yidan 2023 à la professeure Michelene Chi de l'université d'État de l'Arizona et à Shai Reshef, président de l'université du peuple. Les prix récompensent les solutions novatrices qui aident les apprenants à atteindre leur plein potentiel, en promouvant la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, et en éliminant les obstacles à l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale.

La professeure Michelene Chi (à gauche), lauréate du Prix Yidan 2023 pour la recherche dans le domaine de l’éducation, et Shai Reshef (à droite), lauréat du Prix Yidan 2023 pour le développement dans le domaine de l’éducation Les deux prix sont conçus pour avoir un impact : les lauréats reçoivent une médaille d’or et 30 millions HKD (répartis équitablement entre les équipes), dont la moitié constitue un fonds de projet non affecté pour les aider à donner de l’ampleur à leurs travaux.

Avec leurs appels à candidatures ouverts et leur processus de jugement rigoureux et indépendant, les prix Yidan, qui en sont à leur septième édition, continuent de mettre en lumière les artisans du changement dans la recherche et dans le développement en matière d'éducation. En tant que lauréats respectifs du prix Yidan 2023 pour la recherche dans le domaine de l'éducation et du prix Yidan 2023 pour le développement dans le domaine de l'éducation, Michelene Chi et Shai Reshef vont rejoindre la communauté mondiale d'experts de l'éducation de la Yidan Prize Foundation. Ils recevront chacun une médaille d'or et la somme de 30 millions HKD (environ 3,8 millions USD), dont la moitié constitue un fonds non affecté destiné à les aider dans le développement de leurs travaux.

« Nous adressons nos plus sincères félicitations aux lauréats des prix Yidan 2023. En récompensant la recherche et les pratiques novatrices et transformatrices -- celles qui ouvrent des possibilités aux apprenants -- nous pouvons contribuer à créer un monde meilleur grâce à l'éducation », a déclaré le Dr Charles CHEN Yidan, fondateur des prix Yidan.

Vers un avenir meilleur en mettant en avant les idées transformatrices en matière d'éducation

Michelene (Micki) Chi, professeure lauréate du titre de Regents et titulaire de la chaire professorale de sciences et d'enseignement Dorothy Bray au Mary Lou Fulton Teachers College de l'université d'État de l'Arizona, a reçu le prix Yidan 2023 pour ses activités de recherche dans le domaine de l'éducation. Chercheuse en sciences cognitives, sa théorie largement adoptée de l'engagement cognitif, appelée ICAP (Interactif, Constructif, Actif, Passif), a établi un point de référence permettant de définir l'apprentissage actif, donnant aux enseignants une meilleure compréhension de la façon dont les élèves apprennent, et leur montrant comment concevoir des plans de leçon et des activités pour mieux éveiller leur intérêt.

« La contribution la plus importante de Michelene à la recherche éducative est une théorie scientifique de la façon dont les étudiants apprennent. Elle a organisé des approches profondément différentes de l'apprentissage actif en un cadre simple, mais largement applicable, et sa mission est d'arriver à ce que cette théorie change la pratique éducative sur le terrain » a déclaré Andreas Schleicher, chef du jury du prix Yidan pour la recherche dans le domaine de l'éducation et directeur de la Direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE.

Avec les fonds destinés aux projets de son prix Yidan, Micki prévoit de renforcer le cadre applicatif de sa théorie ICAP, de créer des modules de formation de perfectionnement professionnel pour les enseignants de la maternelle à la 12e année et des établissements postsecondaires, et d'étendre la portée d'ICAP à l'échelle mondiale.

Shai Reshef, président et fondateur de l'université du peuple, a reçu le prix Yidan 2023 pour le développement dans le domaine de l'éducation. Son modèle d'enseignement supérieur -- une université basée aux États-Unis sans frais de scolarité, à but non lucratif, accréditée et en ligne qui touche plus de 137 000 étudiants à travers le monde -- répond aux besoins des apprenants grâce à une solution novatrice et évolutive.

« Le défi mondial en matière d'accès à l'enseignement supérieur signifie que l'impact profond que celui-ci peut avoir en matière d'ouverture d'esprit, d'amélioration des perspectives d'emploi et de revenus plus élevés reste hors de portée pour beaucoup de personnes. Le modèle de Shai réinvente l'enseignement supérieur, ouvrant les portes à ceux qui ont été précédemment exclus », a déclaré Dorothy K. Gordon, cheffe du jury du prix Yidan pour le développement en matière d'éducation et membre du conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO pour l'application des technologies de l'information à l'éducation.

Shai prévoit d'utiliser les fonds destinés aux projets de son prix Yidan pour continuer à développer l'université du peuple et à soutenir davantage d'étudiants et de populations, offrant ainsi une solution complète aux problèmes d'accessibilité et d'abordabilité dans l'enseignement supérieur.

Accélérer les progrès en matière d'éducation pour changer positivement la vie et la société

La Yidan Prize Foundation est en train de bâtir une communauté d'apprentissage mondiale qui favorise la collaboration entre la recherche et la pratique. Cette communauté continue de croître en taille et en influence, renforçant la capacité de la fondation à promouvoir des partenariats qui façonnent l'avenir de l'éducation.

« Nous sommes ravis d'accueillir Micki et Shai au sein de notre communauté mondiale », a déclaré Edward Ma, secrétaire général de la Yidan Prize Foundation. « Nos jurés ont souligné que le travail des lauréats de cette année est largement applicable et évolutif, et qu'il réinvente l'éducation pour répondre aux besoins des apprenants d'aujourd'hui. »

Cette année, la cérémonie de remise des prix Yidan et le sommet des prix Yidan auront lieu les 3 et 4 décembre, respectivement. Ces événements, qui rassembleront des chefs de file en matière d'éducation, de politiques gouvernementales et de philanthropie venus du monde entier, seront l'occasion de célébrer les lauréats de 2023 et de discuter de solutions susceptibles de mener à des progrès importants et durables dans le domaine de l'éducation.

Candidatures aux prix Yidan 2024 à compter du mois d'octobre

Les prix Yidan récompensent les artisans du changement dans le domaine de l'éducation et visent à donner de l'ampleur aux idées novatrices grâce à leurs fonds destinés aux projets. Le jury indépendant est composé de deux panels, l'un axé sur la recherche dans le domaine de l'éducation et l'autre sur le développement dans le domaine de l'éducation. Leurs membres évaluent soigneusement et collectivement toutes les candidatures sur la base de quatre critères, à savoir que le travail doit être axé sur l'avenir, novateur, transformateur et durable.

Les candidatures aux prix Yidan 2024 sont ouvertes à compter d'octobre 2023 jusqu'au 31 mars 2024.

À PROPOS DE LA YIDAN PRIZE FOUNDATION

La Yidan Prize Foundation est une fondation philanthropique mondiale qui a pour mission de créer un monde meilleur grâce à l'éducation. Par l'intermédiaire de ses prix et de son réseau d'innovateurs, la Yidan Prize Foundation soutient les idées et les pratiques relatives à l'éducation, en particulier celles qui ont le pouvoir de transformer positivement la vie des gens et la société.

Les prix Yidan représentent une distinction en matière d'éducation inclusive et sont remis aux personnes ou aux équipes qui ont contribué de manière significative à l'éducation sur les plans théorique ou pratique.

https://yidanprize.org

