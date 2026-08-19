Prix supérieur au prix annoncé - Occasion ville de Longueuil plaide coupable

QUÉBEC, le 19 août 2026 /CNW/ -- L'Office de la protection du consommateur annonce que le marchand de véhicules Occasion ville de Longueuil (9387-4832 Québec inc.) a plaidé coupable, le 14 mai 2026, à une accusation portée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. L'entreprise devra payer une amende de 2500 $.

L'Office lui reprochait, lors de la vente d'automobiles, d'avoir exigé un prix supérieur au prix annoncé sur le site web occasionvilledelongueuil.com. L'examen de contrats fait par l'Office a révélé l'ajout de divers frais au prix de vente initial :

3000 $ pour une garantie prolongée;

499 $ pour des frais administratifs;

200 $ pour des droits de permis;

85 $ pour des frais relatifs au Registre des droits personnels et réels mobiliers.

L'établissement d'Occasion ville de Longueuil est situé au 2039, chemin de Chambly, à Longueuil.

Le bon prix, c'est important

Le prix d'un produit ou d'un service fait partie des informations qui sont primordiales pour le consommateur. Ainsi, au Québec, il est interdit à tout commerçant, fabricant ou publicitaire d'exiger un prix supérieur à celui qui est annoncé. En outre, les commerçants sont tenus d'annoncer un prix « tout inclus », qui comprend tous les frais, sauf les taxes.

Les consommateurs ayant payé des frais qui ont été ajoutés au prix annoncé par un commerçant peuvent communiquer avec l'Office afin de connaître les démarches possibles pour exercer un recours contre le commerçant.

Le site Web de l'Office : un outil incontournable

Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.

Source : Office de la protection du consommateur - relations avec les médias

Pour renseignements (journalistes seulement) :

Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur