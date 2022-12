Prix Signature 2022 - Palmarès des meilleures résidences pour aînés au Québec - Sélection Retraite se distingue parmi le top 10 de l'édition 2022

LAVAL,QC, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Pour une autre année, Sélection Retraite s'est distinguée lors de la récente remise des Prix Signature décernés annuellement par Bonjour Résidences, une plateforme web qui permet aux aînés et à leurs proches de trouver un milieu de vie qui correspond à leurs besoins.

Grâce à ses standards élevés de qualité, au professionnalisme et au dévouement de son personnel et à l'importance qu'il accorde au bien-être de ses résidents, le complexe Sélection Retraite Deux-Montagnes, a reçu le Prix Signature 2022 qui vise à reconnaître les dix meilleures RPA au Québec. En 2021, un Prix Signature avait été remis au Sélection Retraite Rosemont.

Parmi 1 513 résidences

Bonjour Résidences organise annuellement un sondage visant à choisir les dix meilleures résidences au Québec et auquel sont invités à participer tous ses cadres et ses employés. Cette année, le choix s'est effectué parmi 1 513 RPA.

Le Sélection Retraite Deux-Montagnes s'est distingué en tant que milieu de vie exceptionnel grâce à la qualité de soins et des services offerts à ses résidents, mais aussi pour son milieu de vie unique en bordure de la rivière des Mille-Îles.

Citation

« L'ensemble de nos décisions est guidé par notre volonté d'innover et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être des aînés, non seulement les résidents et résidentes de nos complexes, mais tous les aînés du Québec. J'aimerais féliciter chaleureusement tout le personnel et la direction de Sélection Retraite Deux-Montagnes, qui jour après jour travaille pour le bien-être de ses résidents. Félicitations à tous ! »

- Réal Bouclin, Président fondateur et Chef de la direction, Groupe Sélection

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s'épanouir. Connaissant une croissance sans précédent depuis plus de 30 ans, Groupe Sélection est la plus importante entreprise privée du secteur des complexes pour retraités au pays. Groupe Sélection innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et de la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd'hui plus de 70 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse cinq milliards de dollars. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, emploie plus de 5 000 personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être de quelques 15 000 clients dont le taux de satisfaction exceptionnel s'élève à 95 %.

