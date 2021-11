Prix Responsables par nature 2021 - Une famille d'éleveurs de Baie-du-Febvre récompensée

LONGUEUIL, QC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les Éleveurs de porcs du Québec sont fiers de remettre le Prix Responsables par nature à l'entreprise Pouvaco inc. de Baie-du-Febvre afin de souligner leurs pratiques exemplaires mises en œuvre sur leur ferme et auprès de la communauté.

Ce prix permet également d'illustrer concrètement la démarche de responsabilité sociale entreprise par les Éleveurs de porcs du Québec en 2014. L'innovation et l'avant-gardisme sont au cœur des bonnes pratiques mises en application quotidiennement par les propriétaires France Ménard, René Leblanc, Dominique Leblanc et leurs employés.

L'entreprise Pouvaco inc. se démarque sur plusieurs plans et particulièrement en matière de saine gestion de l'environnement, de gouvernance, de bien-être animal, de santé et de salubrité, de mieux-être des travailleurs ainsi que pour les bonnes relations avec la communauté.

« Le Prix Responsables par nature est une belle occasion de montrer ce qui se fait de mieux dans notre production », estime David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec. Pour son 1er vice-président, Yvan Fréchette, « la cohabitation et l'environnement sont des priorités pour notre organisation. Avec ce prix, nous avons un autre exemple patent que nos membres éleveurs du Québec sont engagés dans cette voie ».

L'édition 2021 du Prix Responsables par nature était ouverte à toutes les entreprises porcines du Québec, peu importe leur taille. Encore cette année, une tierce partie a accompagné chacune des entreprises candidates pour remplir le dossier de candidature, permettant d'évaluer l'adoption de bonnes pratiques pour chacun des cinq axes de la démarche de responsabilité sociale.

Pour consulter la vidéo de l'édition 2021 : https://youtu.be/EccjltGbaa4

SOURCE Éleveurs de porcs du Québec

Renseignements: Renseignements et entrevues : Frédéric Labelle, Directeur des communications, 438 831-0549