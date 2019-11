Prix performance Québec - Quinze organisations québécoises reconnues pour leur gestion efficace et leur performance remarquable

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Quinze organisations québécoises s'étant démarquées par la qualité de leur gestion ainsi que par leur performance globale ont été honorées par une reconnaissance lors des Prix performance Québec (PPQ) en marge du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (MPA), qui se tenait aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal.

Les organisations lauréates1 sont les suivantes :

Trophée Prix performance Québec · APN · Société de transport de Laval Mention · Normandin Beaudry · Polymos · Pluritec · Gentec Grande Mention · Industries Machinex · Domtar-Usine de Windsor · Constructions Proco · M2S Électronique · Devolutions Distinction régionale · Groupe Réfraco · Clef des Champs · Fonderie Saguenay · Métal Marquis

Les PPQ reconnaissent les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête d'excellence. Toutes ces organisations ont en commun l'application des principes de gestion de la qualité et la mise en œuvre des meilleures pratiques d'affaires dans l'ensemble de leurs fonctions et à tous les niveaux d'intervention. Les PPQ sont attribués à partir d'un modèle d'évaluation de classe mondiale.

Citations :

« L'amélioration continue est un mode de gestion qui fait appel à la participation et à la créativité de tous les acteurs d'une organisation. Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la mise en valeur d'entreprises et d'organismes publics qui font preuve d'initiative et d'excellence. Les dirigeants ont le pouvoir de transformer des idées en action. Ils sont visionnaires, audacieux et prennent des risques afin de mener à terme des projets novateurs et prometteurs pour la croissance de notre économie. Grâce aux meilleures pratiques de gestion et à l'engagement de leurs employés, les organisations sont mieux outillées pour poursuivre leur parcours et, ainsi, être partie prenante de l'économie du 21e siècle. L'équation est simple : une gestion de qualité combinée à des employés compétents et mobilisés se traduit par une organisation performante et compétitive. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux organisations qui se démarquent et s'investissent jour après jour dans l'amélioration continue de leur performance. Dans toutes les régions, des modèles d'excellence émergent, au plus grand bénéfice de l'économie du Québec. Félicitations à tous les lauréats! »

Roch L. Dubé, président du conseil d'administration du Mouvement québécois de la qualité

Faits saillants :

Les Prix performance Québec constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance globale.

Le Mouvement québécois de la qualité (MQQ) est un vaste réseau d'entreprises et de ressources partageant le même défi : accroître la compétitivité et la productivité des organisations du Québec. Organisme sans but lucratif, son rôle premier est d'aider les organisations à explorer, à implanter et à partager les meilleures pratiques de gestion.

Chaque année depuis 1993, le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires permet à plus de 3 000 chefs d'entreprise et intervenants économiques du Québec de s'inspirer des projets d'amélioration continue et d'innovation présentés à l'occasion de cet événement unique.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) accorde une somme totale de 1,5 million de dollars sur quatre ans au MQQ pour l'appuyer dans l'organisation du Salon MPA et des PPQ.

L'appel de candidature pour les PPQ 2020 est en cours. Les organisations intéressées doivent s'inscrire à une séance d'information visant à les outiller et à les accompagner dans la préparation de leur dossier de candidature. Les participants ont jusqu'au 6 février 2020 pour remplir le formulaire de mise en candidature remis lors des séances d'information et jusqu'au 6 mars 2020 pour déposer leur dossier de candidature.

Une quinzaine de PME manufacturières ou de services seront accompagnées dans la rédaction de leur dossier de candidature pour l'édition 2020 des Prix performance Québec. D'une durée déterminée, le projet consiste à offrir gratuitement aux PME candidates une aide professionnelle spécialisée dans le référentiel des Prix performance Québec.

MEI sur les réseaux sociaux :

ANNEXE

Organisations lauréates des PPQ 2019

TROPHÉE PRIX PERFORMANCE QUÉBEC

Catégorie : PME manufacturière indépendante

APN

Région : Capitale-Nationale

Ville : Québec

APN est l'une des six sociétés innovantes du groupe APN Global. Elle se spécialise dans la fabrication de pièces et d'autres composants complexes respectant les normes internationales les plus élevées pour l'industrie aéronautique, militaire, médicale, optique et photonique. Présente au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Chine, APN dispose d'un effectif de 170 employés lui permettant d'exporter dans plus de 15 pays. La direction a instauré une culture d'amélioration continue qui s'appuie sur les normes ISO 9001 et AS 9100. Exerçant ses activités dans le secteur de l'usinage de très haute précision, APN, qui s'est dotée d'une multitude de mécanismes de vigie technologique, valorise la prise de décision, l'innovation ainsi que l'optimisation et l'automatisation maximale de ses équipements. L'entreprise dispose d'un plan structuré d'intégration des nouveaux employés et utilise plusieurs mécanismes pour obtenir une rétroaction de leur part.

TROPHÉE PRIX PERFORMANCE QUÉBEC

Catégorie : Organisme public

Société de transport de Laval

Région : Laval

Ville : Laval

Fondée en 1971, la Société de transport de Laval (STL) fait aujourd'hui partie des chefs de file canadiens en mobilité urbaine. Tout en gérant un réseau en pleine expansion, elle affiche des niveaux de fiabilité et de ponctualité parmi les meilleurs au monde. La STL peut compter sur ses 952 employés pour développer son niveau de service et augmenter sa rapidité. Visionnaire, l'équipe de direction exerce une planification stratégique approfondie et une mise en œuvre empreinte de structure et de cohésion. Avec ses 37 indicateurs stratégiques assortis de cibles de performance spécifiques et suivis depuis plusieurs années, l'entreprise démontre qu'elle valorise la gestion par les faits.

GRANDE MENTION

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Industries Machinex

Région : Centre-du-Québec

Ville : Plessisville

Experte et pionnière des technologies de tri, Industries Machinex livre des systèmes clés en main et des solutions personnalisées et flexibles qui permettent à ses clients de demeurer en tête de la concurrence. Présente également en Ontario, en Colombie-Britannique, en Caroline du Nord et en Angleterre, l'entreprise peut compter sur ses 436 employés pour concevoir, fabriquer et installer des centres de tri à travers le monde. Industries Machinex fait partie des rares entreprises de son domaine à offrir des produits innovants et sur mesure dans des marchés exigeants comme celui du Royaume-Uni. Elle connaît précisément sa capacité de production, tant interne qu'externe, ce qui lui permet de planifier finement ses ressources en accord avec le carnet de commandes.

GRANDE MENTION

Catégorie : Grande entreprise manufacturière, établissement ou filiale de grande entreprise

Domtar - Usine de Windsor

Région : Estrie

Ville : Windsor

L'usine Domtar de Windsor est la dernière usine de pâte et papier entièrement intégrée au Canada. Réputée pour son approche novatrice de la durabilité, elle produit de la pâte commerciale blanchie de bois feuillus et du papier fin non couché. Premier employeur de la ville, l'usine soutient 900 emplois locaux et affiche des retombées économiques chiffrées à 2 milliards de dollars. Les dirigeants inspirent leur organisation par plusieurs approches visionnaires, dont l'amélioration de la performance des personnes et la mise sur pied d'un cercle d'excellence. Systématique et bien déployée, la planification stratégique de l'entreprise fait preuve d'un apprentissage organisationnel lui permettant d'atteindre de hauts niveaux de performance. Domtar Windsor se trouve parmi les meilleures en termes de coûts de production et de création de valeur.

GRANDE MENTION

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Constructions Proco

Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ville : Saint-Nazaire

Se présentant comme un acteur de progrès en ingénierie, Constructions Proco se bâtit depuis plus d'un demi-siècle une réputation d'excellence dans la conception, la fabrication et l'installation de revêtements et de structures métalliques. Grâce à une expertise acquise de longue date et à un personnel de 300 salariés répartis dans quatre divisions, l'entreprise réalise des projets très complexes. La direction a élevé au premier rang de ses valeurs la satisfaction de sa clientèle, le respect des échéanciers et la qualité des produits finis. La grande majorité des activités de l'entreprise repose sur un environnement structuré. Un groupe d'assurance qualité est en place depuis plusieurs années, et la plupart des processus sont bien décrits et diffusés. Constructions Proco accorde une grande importance au développement des compétences des employés et encourage ceux-ci à innover.

GRANDE MENTION

Catégorie : PME manufacturière indépendante

M2S ÉLECTRONIQUE

Région : Capitale-Nationale

Ville : Québec

Depuis près de trente ans, M2S Électronique travaille en étroit partenariat avec des manufacturiers d'Amérique du Nord pour leur proposer des services de haut niveau de conception et d'assemblage de systèmes électroniques et électromécaniques, et ce, dans tous les secteurs, notamment ceux du transport, de l'énergie, du chauffage, de la climatisation, de la médecine et de l'automobile. L'entreprise, qui emploie près d'une centaine de personnes et qui est résolument centrée sur le client, a su se démarquer dans un marché fortement concurrentiel grâce à sa longue tradition de qualité et à la quantité impressionnante de solutions personnalisables qu'elle a mises au point. Par ses valeurs organisationnelles fortes, sa communication efficace et ses politiques bien déployées, la direction fait preuve d'un leadership visionnaire.

GRANDE MENTION

Catégorie : PME de services indépendante

Devolutions

Région : Lanaudière

Ville : Lavaltrie

Fondée en 2004, Devolutions est l'exemple même d'une entreprise techno ayant commencé dans un sous-sol et qui aujourd'hui aide des clients dans 130 pays à contrôler le chaos lié aux technologies de l'information. L'entreprise compte sur plus de 90 employés pour offrir des solutions sécurisées de gestion d'accès privilégiés, de connexions à distance et de mots de passe. Elle se signale par son leadership étendu, entre autres par une gestion terrain qui encourage une communication bidirectionnelle bien intégrée en impliquant tous les échelons de l'organisation. Un des points forts de Devolutions en matière d'information est l'utilisation de plusieurs systèmes pour collecter des données de performance et analyser le résultat deux fois par mois. L'importance accordée aux valeurs, au bien-être des employés et à la formation fait partie des approches retenues par l'entreprise pour sa gestion des ressources humaines.

MENTION

Catégorie : PME de services indépendante

Normandin Beaudry

Région : Montréal

Ville : Montréal

Depuis 1992, Normandin Beaudry se donne pour mission de créer une performance personnelle et financière chez ses clients grâce à l'excellence de spécialistes animés par la rémunération globale. Gestion d'actifs, assurances collectives et administration de régimes de retraite, entre autres, les mandats ne manquent pas chez cette entreprise pouvant compter sur ses 243 employés des bureaux de Québec et de Toronto. Par son déploiement de valeurs partagées, une responsabilité sociale et une présence active des dirigeants, Normandin Beaudry se signale en matière de leadership, d'établissement d'objectifs, de planification stratégique, de gestion de l'information au moyen de nombreux indicateurs, de processus de facturation efficace et de protection des données. La bonne réputation de cet employeur de choix résulte de la valorisation des employés et des nombreuses approches déployées pour les satisfaire et les mobiliser.

MENTION

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Polymos

Région : Montérégie

Ville : Terrasse-Vaudreuil

Polymos offre des solutions efficaces à une multitude d'industries et de clients par la qualité de ses produits en plastique expansé issus de son savoir-faire en ingénierie de produits et de procédés. Fondée en 1969, l'entreprise peut s'appuyer sur ses 196 employés et se démarque comme un chef de file dans son domaine en Amérique du Nord. Elle se signale par un ensemble d'approches bien structurées favorisant la communication bidirectionnelle. Son leadership visionnaire lui a permis de mettre en place une culture axée sur l'amélioration continue. Polymos emploie également une approche systématique et efficace de planification stratégique : ses objectifs sont bien établis et des cibles y sont rattachées. Polymos a déployé un processus pour déterminer les besoins et les attentes des clients, ce qui en fait une organisation tournée vers l'avenir.

MENTION

Catégorie : PME de services indépendante

PLURITEC

Région : Mauricie

Ville : Trois-Rivières

Présente au Québec depuis plus d'un demi-siècle, Pluritec offre des services personnalisés d'ingénierie et met en œuvre des solutions novatrices adaptées aux besoins de chacun de ses clients. La firme de consultants peut compter sur six bureaux multidisciplinaires et sur 160 personnes qui se démarquent par leur expertise, leur compétence et leur savoir-faire. Les dirigeants démontrent un leadership fort et bien ancré dans la culture au quotidien. Tournée vers l'avenir, l'entreprise s'est dotée d'un plan stratégique élaboré par l'ensemble de la direction et des actionnaires. Par la suite, la mission, les valeurs, les axes et les priorités ont été communiqués à tout le personnel. Pluritec a adopté des pratiques qui améliorent son agilité dans un monde en évolution, telles que le parrainage et l'apprentissage par les pairs. Les clients sont écoutés et sont mis à contribution durant la réalisation des projets.

MENTION

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Gentec

Région : Capitale-Nationale

Ville : Québec

Grâce à la compétence de son personnel hautement qualifié, Gentec est en mesure de concevoir et de fabriquer des solutions et des produits sur mesure, fiables et robustes dans le domaine de l'électronique de haute technologie. Fondée en 1959, cette PME conserve sa position de chef de file en collaborant étroitement avec ses clients et en leur faisant profiter du savoir-faire de ses quelque 140 employés spécialisés. L'entreprise se signale par son leadership en appliquant le renforcement des valeurs, en appuyant les jeunes pousses (startups) et en visant l'amélioration continue. L'attention aux clients s'appuie sur des approches solides consistant à les écouter, à connaître leurs préoccupations et à cerner les retombées des nouveaux projets.

DISTINCTION RÉGIONALE

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Groupe Réfraco

Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ville : Saguenay

Présent depuis 1995 sur le marché mondial des réfractaires pour les industries de première et de deuxième transformation de l'aluminium, le Groupe Réfraco fabrique également des pièces et des équipements pour les fonderies, les mines et l'industrie des hautes températures et des milieux agressifs. Cette PME de 246 employés est reconnue dans le monde entier pour la qualité des matières premières utilisées, le savoir-faire mis à profit et le rendu de surface des pièces fabriquées. La haute direction exerce un fort leadership qui oriente et aligne les efforts de l'organisation et qui se démarque par une culture d'amélioration continue axée sur l'innovation et la création de valeur pour les clients. Avec ses approches structurées, systématiques et efficaces, Groupe Réfraco accorde une très grande importance à ses clients en intégrant leurs exigences tout au long de la réalisation des contrats.

DISTINCTION RÉGIONALE

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Clef des Champs

Région : Laurentides

Ville : Val-David

Entreprise pionnière au Canada en fabrication de produits d'herboristerie biologiques, Clef des Champs s'est aussi donné pour mission de favoriser les producteurs, les travailleurs, les clients et les consommateurs. Fondée en 1978 et comptant une quarantaine d'employés, cette PME offre également des thés, des herbes culinaires et des épices de qualité issus de l'agriculture biologique. L'entreprise se distingue par des approches fondées sur des valeurs fondamentales fortes et pures axées sur l'être humain ainsi que sur le respect de la terre et de l'environnement. Première entreprise manufacturière du Québec à obtenir la certification LEED Or avec la construction d'infrastructures écologiques, Clef des Champs se distingue par l'écoute et une grande présence auprès de ses clients actuels et futurs en offrant des rencontres, des présentations, des webinaires et une ligne de service-conseil.

DISTINCTION RÉGIONALE

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Fonderie Saguenay

Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ville : Saguenay

Chef de file nord-américain en moulage et en coulage de fonte, Fonderie Saguenay mise sur l'innovation et l'intelligence d'affaires pour repenser la fonte sur mesure de pièces de grande taille. Afin de livrer des pièces coulées de qualité, cette PME peut s'appuyer sur une équipe à la fois jeune et expérimentée de 55 personnes engagées au quotidien à bâtir des partenariats solides avec ses clients d'Amérique du Nord et d'ailleurs. L'entreprise se signale par un leadership visionnaire, une gestion de proximité et l'importance qu'elle accorde à la communication bidirectionnelle. Fonderie Saguenay tient compte des besoins de ses clients et évalue leur satisfaction et leur fidélisation. À l'écoute de ses employés, elle a mis en place des approches pour les mobiliser, les former, les développer et bien communiquer avec eux.

DISTINCTION RÉGIONALE

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Métal Marquis

Région : Abitibi-Témiscamingue

Ville : La Sarre

Comptant plus de 35 années d'expertise, Métal Marquis se spécialise dans la fabrication de pièces et d'équipements pour de nombreux secteurs d'activité : minier, forestier, agricole, commercial et industriel. Reconnue pour sa grande flexibilité et son sens de l'innovation, l'entreprise peut s'appuyer sur ses 95 employés pour concevoir et réaliser des projets complexes à planification rapide dans un esprit d'amélioration continue. Métal Marquis a déployé un ensemble d'approches et de pratiques efficaces en matière de communication bidirectionnelle et de déploiement des valeurs. La planification stratégique met l'accent sur la relève et la rétention des ressources humaines critiques. Pour être à l'écoute des besoins de ses clients, l'entreprise mise sur une relation continue et directe avec eux et a pris les moyens pour y arriver.

______________________________

1. Les prix décernés et la description des organisations lauréates sont présentés en annexe.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Pour le Mouvement québécois de la qualité : Nancy German, Primacom, Courriel: nancygerman@primacom.ca, Tél. : 514 924-4445

Related Links

http://www.economie.gouv.qc.ca