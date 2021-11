Prix performance Québec - Félicitations à dix organisations québécoises efficientes

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dix organisations québécoises s'étant démarquées par la qualité de leur gestion ainsi que par leur performance globale ont été honorées lors des Prix performance Québec (PPQ), qui se tenaient aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal dans le cadre du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (MPA).

Les organisations lauréates1 sont :

Prix Organisation Municipalité et région Grande Mention Centre de collaboration MiQro Innovation (C2MI) Bromont, Estrie Mention Amrikart Ultraprecision Brossard, Montérégie Delta Prévention Brossard, Montérégie Gestisoft Montréal, Montréal Greensolv Pointe-Claire, Montréal Distinction régionale Brûlerie du Quai Carleton-sur-Mer, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Équipe Logan Prévost, Laurentides GLM Conseil Longueuil, Montérégie Terragon - technologies de l'environnement Montréal, Montréal ValkarTech Rosemère, Laurentides

Les PPQ reconnaissent les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête de l'excellence. Toutes ces organisations ont en commun l'application des principes de qualité totale et la mise en œuvre des meilleures pratiques d'affaires au sein de l'ensemble de leurs fonctions et à tous les niveaux de gestion. Les PPQ sont attribués à partir d'un modèle d'évaluation de classe mondiale.

Citations :

« Les organisations lauréates d'un Prix performance Québec prouvent que le milieu des affaires québécois regorge de modèles de réussite qui misent sur les meilleures pratiques de gestion. Le Québec a besoin d'entrepreneurs innovants et créatifs comme ceux célébrés aujourd'hui pour continuer de performer et assurer la création de richesse collective. Félicitations aux organisations lauréates! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Les prix décernés et la description des organisations lauréates sont présentés en annexe.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à dix organisations qui se démarquent en s'investissant jour après jour dans l'amélioration continue de leur performance. Dans toutes les régions, des modèles d'excellence émergent, au plus grand bénéfice de l'économie québécoise. Chacune de ces organisations représente une source de fierté et d'inspiration pour l'ensemble de notre communauté. »

Nadine Côté, présidente du conseil d'administration du Mouvement québécois de la qualité

Faits saillants :

Les PPQ constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance globale.

Le Mouvement québécois de la qualité https://www.qualite.qc.ca/est un vaste réseau d'entreprises et de ressources partageant le même défi : accroître la compétitivité et la productivité des organisations du Québec. Organisme sans but lucratif, sa mission est d'accompagner les organisations dans l'exploration, l'implantation et le partage des meilleures pratiques d'affaires afin qu'elles deviennent toujours plus performantes dans leurs secteurs d'activité.

Chaque année depuis 1993, le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires permet à plus de 3 000 chefs d'entreprise et intervenants économiques du Québec de s'inspirer des projets d'amélioration continue et d'innovation présentés à l'occasion de cet événement unique.

L'appel de candidatures pour les PPQ 2022 est déjà en cours. Les organisations intéressées peuvent dès maintenant s'informer et vérifier leur admissibilité pour l'accompagnement à la rédaction de leur candidature. Elles ont jusqu'au 11 février 2022 pour remplir le formulaire de mise en candidature et jusqu'au 11 mars 2022 pour déposer leur dossier de candidature.

ANNEXE

Organisations lauréates des PPQ 2021

Grande Mention

Catégorie : Organisme à but non lucratif

Centre de collaboration MiQro Innovation (C2MI)

Région : Estrie

Ville : Bromont

Réinventer l'innovation définit bien à quoi s'emploie le C2MI, le plus grand centre de recherche en microélectronique au Canada. Cet organisme s'est établi à Bromont, région reconnue pour ses entreprises de haute technologie. Sa mission : être une référence internationale en recherche scientifique et en commercialisation dans les domaines liés aux microsystèmes. Offrant des équipements à la fine pointe de la technologie, le Centre emploie 60 personnes et regroupe plus de 200 scientifiques en recherche et développement en prove­nance de différentes organisations. La fiabilité, la sécurité et la cybersécurité des systèmes sont parmi ses grandes forces. À cela s'ajoutent la veille technologique et le contrôle du système opérationnel. Le C2MI prend bien soin de son personnel en utilisant diffé­rentes approches d'évaluation et de développement pour améliorer sa performance globale.

Mention

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Amrikart Ultraprecision

Région : Montérégie

Ville : Brossard

Avec son expertise de pointe, Amrikart Ultraprecision est un leader mondial en solutions de métrologie, et plus précisément en mesure dimensionnelle de haute précision. En optimisant la fabrication et l'assemblage de produits de grandes dimensions, l'entreprise s'impose comme un partenaire stratégique de choix aux quatre coins du monde dans les secteurs de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de la défense, du transport, de l'énergie et de l'hydroélectricité. Grâce à la compétence poussée de sa jeune équipe, à une approche axée sur les besoins spécifiques des projets et à un suivi rigoureux lors de chaque étape de réalisation, Amrikart Ultraprecision fournit des solutions clés en main hautement personnalisées afin de maximiser la productivité des entreprises. Les dirigeants de l'entreprise savent aussi valoriser leurs employés par la gestion des compétences et le partage des connaissances techniques.

Mention

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Delta Prévention

Région : Montérégie

Ville : Brossard

Leader dans la conception et la fabrication de dispositifs antichute, Delta Prévention sauve des vies d'année en année. Cette PME créative de douze employés conçoit et fabrique toute une série d'équipements de sécurité et de prévention des chutes comme des garde-corps, des stabilisateurs d'échelles et des lignes d'avertissement. Ses systèmes brevetés simples, robustes et durables, fruits de 25 ans de recherche et développement, en font un fournisseur de premier plan dans son domaine en Amérique du Nord. Delta Prévention est passée maître dans l'art de détecter les occasions d'affaires et s'est dotée de mécanismes pour définir ses priorités de développement, faire évoluer son plan d'affaires et en évaluer les effets. Faisant preuve d'un leadership visionnaire, l'entreprise s'appuie sur des valeurs clairement définies et sait comment les communiquer à large échelle afin que les employés se les approprient.

Mention

Catégorie : PME de services indépendante

Gestisoft

Région : Montréal

Ville : Montréal

Avec ses 24 ans d'expertise en solutions technologiques d'entreprise et au-delà de 500 implantations chez plus de 300 clients, Gestisoft s'y connaît en gestion de la relation client (ou customer relationship management [CRM] en anglais), en progiciel de gestion intégré (ou enterprise resource planning [ERP], en anglais) et en Legio 365, une solution pour la gestion des membres d'ordres et d'associations professionnelles. L'entreprise, établie à Montréal, mais également présente à Québec, à Ottawa et à Toronto, peut compter sur 65 employés hautement spécialisés pour aider les organisations de plusieurs secteurs, notamment manufacturier et de distribution, à gérer leur fonctionnement interne ainsi que leurs relations clients. Gestisoft est reconnue pour la gestion des processus clés, la standardisation des méthodes et le soutien de l'amélioration. Ses approches en matière de ressources humaines couvrent plusieurs aspects clés, allant de l'éva­lu­a­tion de la performance en passant par des communi­cations ouvertes et bidirectionnelles.

Mention

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Greensolv

Région : Montréal

Ville : Pointe-Claire

Greensolv est une toute petite entreprise, mais avec de grandes ambitions : elle veut rendre le monde plus vert par la chimie, la science et l'innovation. Présent dans plusieurs pays, ce fabricant de produits chimiques industriels se distingue par ses systèmes nova­teurs de décapage de peinture par immersion ainsi que par ses nettoyeurs industriels, fruits de plusieurs années de recherche et développement. L'entreprise peut s'appuyer sur une clientèle fidèle à qui elle offre des produits et des services bien ciblés. Sa gestion des fournisseurs et son solide service après-vente lui permettent de se positionner et de se différencier de la concurrence. Le leadership exercé par la haute direction tient compte de l'avenir de l'organisation et des retombées de ses activités sur l'environnement. La valorisation et la fidélisation des employés ainsi que l'apprentissage indivi­duel et organisationnel sont au centre des priorités des dirigeants.

Distinction régionale

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Brûlerie du Quai

Région : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Ville : Carleton-sur-Mer

Située près de la baie des Chaleurs, la Brûlerie du Quai est un torréfacteur de café qui rassemble une équipe de 25 passionnés du café ayant choisi un style de vie en contact avec la nature. Cette entreprise fournit à ses clients les meilleurs cafés transformés à partir de ses importations privées. Elle vend aussi des équipements et accessoires pour le café. Son marché est composé de consommateurs de produits de café pour la maison et de revendeurs, comme des boulangeries et des épiceries. La Brûlerie du Quai a adopté des approches systématiques pour se placer à l'écoute de ses clients, comprendre leurs besoins et leurs attentes, gérer l'insatisfaction et en tirer des apprentissages. La direction de l'entreprise manifeste un leadership visionnaire par le déploiement de ses valeurs, une culture de l'amélioration continue et la valorisation de ses employés.

Distinction régionale

Catégorie : PME de services indépendante

Équipe Logan

Région : Laurentides

Ville : Prévost

Comprendre, concevoir, créer : voilà trois mots forts qui résument tout à fait la mission de cette petite entreprise de 25 employés permanents offrant des produits et des services de paysagement, de jardinage et d'agriculture résidentielle. Équipe Logan est constituée de professionnels parfaitement qualifiés pour fournir des conseils et concevoir, planifier, coordonner, diriger et mettre en œuvre l'ensemble des travaux d'aménagement paysager résidentiel ou commercial de sa clientèle. L'entreprise s'assure de comprendre les besoins des clients, de bien gérer son image de marque ainsi que de communiquer ses valeurs et ses grandes orientations à tous ses employés, une bonne façon de les valoriser et de faire preuve de leadership. Les dirigeants peuvent se targuer de développer une culture favorisant la responsabilisation de chacun à l'aide d'apprentissages organisationnels et individuels.

Distinction régionale

Catégorie : PME de services indépendante

GLM Conseil

Région : Montérégie

Ville : Longueuil

GLM Conseil agit à titre de partenaire auprès des organisations afin qu'elles puissent tirer profit des possibilités qu'offre la numérisation de leurs activités et entrer de plain-pied dans l'ère de l'industrie 4.0. Avec une approche axée sur les pratiques et l'intelligence d'affaires, l'entreprise participe pleinement au succès du virage technologique de ses clients. Plus de 150 entreprises manufacturières ont déjà profité de son expertise et de sa vision des affaires. Le leadership de GLM Conseil se traduit par l'intégration de ses valeurs dans sa gestion et dans l'ensemble de ses projets. L'une de ses forces est de miser sur la participation active de ses employés de même que sur le développement de leurs compétences et de leur carrière. L'entreprise a à cœur de développer des approches à haute valeur stratégique pour sa clientèle.

Distinction régionale

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Terragon - technologies de l'environnement

Région : Montréal

Ville : Montréal

Résolument à l'avant-garde des technologies environnementales, Terragon - technologies de l'environnement transforme littéralement les déchets en ressources précieuses. Grâce à son savoir-faire et à son expertise poussée, l'entreprise commercialise des solutions de gestion des matières résiduelles et des eaux usées destinées aux organisations des secteurs maritime, militaire, biomédical et des habitats éloignés. En proposant une approche novatrice et économique de gestion locale des déchets pour produire de l'énergie propre et de l'eau réutilisable, elle participe concrètement à la valorisation totale des ressources, à la vitalité de l'économie circulaire et à la santé de notre planète. Avec son leadership visionnaire, l'entreprise sait mettre en place les meilleures pratiques pour atteindre l'excellence opérationnelle. La valorisation du personnel se fait par la gestion de la performance, la détermination des ressources et des compétences et l'intégration des nouveaux employés.

Distinction régionale

Catégorie : PME de services indépendante

ValkarTech

Région : Laurentides

Ville : Rosemère

Avec son équipe chevronnée de conseillers, de gestionnaires, de formateurs et d'experts, ValkarTech s'impose comme leader en hygiène du bâtiment. Grâce à son sens de l'innovation, à son dynamisme et à sa créativité, l'entreprise fournit des solutions clés en main aux gestionnaires d'immeubles ainsi qu'aux entreprises des secteurs industriel, institutionnel et alimentaire. Son flair et sa capacité à cerner les besoins de sa clientèle lui permettent d'offrir un éventail complet de services. En contribuant à la sécurité des immeubles, en maximisant la productivité des entreprises et en favorisant leur image de marque, ValkarTech s'avère un partenaire de premier plan pour les organisations et une référence au pays. L'entreprise a récemment mis en place plusieurs approches visant la reconnaissance, l'évaluation, la formation et la mobilisation de son personnel.

