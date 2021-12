Prix performance Québec 2022 - Les organisations québécoises invitées à soumettre leur candidature

QUÉBEC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le Mouvement québécois de la qualité (MQQ) invitent les organisations à soumettre leur candidature aux Prix performance Québec (PPQ) 2022. Les PPQ constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance globale.

Toute organisation établie au Québec peut présenter sa candidature dans l'une des catégories suivantes :

PME manufacturière indépendante (moins de 500 employés);

PME de services indépendante (moins de 500 employés);

Organisme à but non lucratif et association;

Grande entreprise manufacturière, établissement ou filiale de grande entreprise;

Grande entreprise de services, établissement ou filiale de grande entreprise;

Organisme public (ministère, société d'État, maison d'enseignement, centre hospitalier, CLSC, commission scolaire, municipalité, etc.).

L'appel de candidatures pour les PPQ 2022 est déjà en cours. Les organisations intéressées peuvent dès maintenant s'informer et vérifier leur admissibilité pour l'accompagnement à la rédaction de leur candidature. Elles ont jusqu'au 11 février 2022 pour remplir le formulaire de mise en candidature et jusqu'au 11 mars 2022 pour déposer leur dossier de candidature.

Les organisations lauréates seront dévoilées lors d'une prestigieuse cérémonie de remise de prix, qui se tiendra le 24 novembre 2022 au Palais des congrès de Montréal à l'occasion du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (MPA). Elles profiteront également d'une visibilité dans les médias écrits et électroniques de même que dans certains outils promotionnels relatifs aux PPQ. Enfin, elles auront le privilège d'apposer le sceau de leur distinction, symbole de leur réussite, sur leurs produits et publications.

Faits saillants :

est un vaste réseau d'entreprises et de ressources partageant le même défi : accroître la compétitivité et la productivité des organisations du Québec. Organisme sans but lucratif, il a pour mission d'accompagner les organisations dans l'exploration, l'implantation et le partage des meilleures pratiques d'affaires afin qu'elles deviennent toujours plus performantes dans leurs secteurs d'activité. Chaque année depuis 1993, le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires permet à plus de 3 000 chefs d'entreprise et intervenants économiques du Québec de s'inspirer des projets d'amélioration continue et d'innovation présentés lors de cet événement unique.

