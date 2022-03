Prix Léo-Guindon - L'ENGAGEMENT DE LEADERS EN ÉDUCATION SOULIGNÉ

MONTRÉAL, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal a décerné, en clôture de son 24e colloque pédagogique, les prix Léo-Guindon à des alliés du milieu de l'éducation qui ont su se démarquer par leur engagement. Plusieurs centaines d'enseignantes et d'enseignants étaient présentes pour célébrer les lauréats.

« Nous sommes heureux de rendre hommage aux profs qui, par leur engagement, nous ont tous fait honneur, mais aussi à des alliés du milieu de l'éducation qui ont contribué à la valorisation de la profession enseignante, de déclarer la présidente de l'Alliance, Catherine Beauvais-St-Pierre. Comme enseignante, je sais que le travail que nous accomplissons est trop rarement reconnu à sa juste valeur. Nous trouvions essentiel d'aujourd'hui le célébrer. »

Les récipiendaires 2022 des prix Léo-Guindon sont :

Monsieur Ismaël Seck pour son engagement social;

Mesdames Véronique Hivon, Christine Labrie et Marwah Rizqy pour leur implication dans la valorisation de la profession enseignante;

Madame Elaine Bertrand pour son militantisme syndical au sein de l'Alliance.

Les prix Léo-Guindon, nommés à la mémoire du militant syndical engagé et enseignant dévoué, sont décernés depuis 1987 à des personnalités montréalaises ou québécoises qui se distinguent par leur engagement à la cause éducative. En décernant ces prix, l'Alliance souhaite mettre en avant-scène la contribution de ses membres et ses alliés à la construction d'une société plus juste et équitable. À ce jour, près de 90 membres et personnalités ont été honorés par l'Alliance pour leur pratique pédagogique, leur contribution à l'éducation, leur engagement social ou syndical ou pour avoir contribué à valoriser la profession enseignante.

« Les deux années de pandémie ont exposé au grand jour les conséquences du sous-financement de nos services publics. L'école publique est malmenée. Les profs ne pourront pas la tenir à bout de bras encore longtemps, de conclure la présidente de l'Alliance. Il y a urgence d'agir ! Il faut dès maintenant réinvestir dans notre système d'éducation et rendre ses notes de noblesse à l'école publique québécoise. »

L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal représente les quelque 9 000 enseignantes et enseignants du primaire, du secondaire, de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle du Centre de services scolaire de Montréal ainsi que le personnel des écoles Peter Hall et du Centre Académique Fournier.

