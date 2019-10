Prix Jalon de la mobilité - Plus de 100 projets en mobilité durable et intelligente en nomination!

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des prix Jalon de la mobilité, près d'une soixantaine d'entreprises ont déposé plus de 100 projets mettant en valeur la mobilité durable et intelligente. Les gagnants des différents prix seront dévoilés le 17 octobre prochain à la Gare Dalhousie de Montréal durant une soirée animée par le journaliste, animateur et producteur Stéphan Bureau.

« Nous sommes fiers de la grande variété d'entreprises et de projets qui sont en nomination pour cette première édition des prix Jalon de la mobilité. Cela démontre le dynamisme, la richesse des idées et la diversité des innovations au sein de l'écosystème de la mobilité au Québec », souligne Jean-François Tremblay, président-directeur général de Jalon.

Parmi la centaine de projets déposés, soulignons les projets innovants suivants :

Le Bureau du taxi de Montréal a développé le Registre du taxi, une plateforme interactive qui recueille en temps réel des données sur l'emplacement et la disponibilité de tous les taxis en service. Le registre dresse un portrait global de l'offre et la demande et permet à la clientèle de visualiser les véhicules qui sont le plus près d'elle, selon certains types de critères.

Le Jour de la Terre pour le Fonds Éco IGA innove à l'occasion de son 10e anniversaire en convertissant à l'électricité quatre camions légers de livraison à domicile réfrigérés. Pour la première fois au Canada, la livraison à domicile de denrées alimentaires en camion zéro émission est rendue possible par la conversion orchestrée par EcoTuned, une start-up québécoise basée à Varennes. Le système de réfrigération est quant à lui adapté par Zanotti Canada.

La Société de transport de l'Outaouais (STO) a lancé le programme de tarification sociale ÉCHO, qui a pour objectif de rendre le transport en commun accessible aux personnes plus vulnérables. Rappelons qu'en date d'aujourd'hui, la STO est la première et la seule société de transport au Québec à offrir une tarification sociale à sa clientèle.

La Navette Nature est une entreprise de transport récréatif. Elle a pour mission de donner l'opportunité aux personnes sans moyens de locomotion d'accéder à des sites naturels et protégés du Québec par autobus scolaires, à coûts minimes. Depuis 2016, NANA a transporté plus de 5000 personnes vers les espaces naturels entourant Montréal.

BIXI, avec l'aide de l'entreprise beauceronne Précisions Provençal, a imaginé une technologie fondée sur une plateforme qui permet de doubler la capacité de remorquage des camions, passant de 40 à 80 vélos, optimisant ainsi l'utilisation de sa flotte de véhicules.

La Ville de Montréal a publié en août 2019 son nouveau guide pour la conception de feux de circulation à décompte numérique pour piétons. Ce dernier prône un changement de pratique et vise à créer un environnement plus convivial et sécuritaire lors de la traversée de la rue, mettant le piéton au cœur de sa conception.

Transit, propose avec Transit+ une option assez unique pour une application : un planificateur de trajet multimodal qui affiche des trajets combinant vélopartage, trottinettes, vélo personnel ou encore course à la demande au métro ou train.

À propos de Jalon

Jalon est un organisme à but non lucratif destiné à accélérer le déploiement de solutions innovantes en mobilité durable et intelligente. À travers différents projets, il met en place les conditions requises pour faire émerger les innovations et mettre à l'essai de nouvelles solutions adaptées afin de créer la mobilité urbaine de demain.

Merci aux partenaires des prix Jalon de la mobilité :

Ville de Montréal

Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec,

EY - Canada

Société de Transport de Montréal

Fonds de solidarité FTQ, Behaviour,

IVÉO - Expérimentation d'Innovations

Propulsion Québec

