Prix Jalon de la mobilité - Découvrez les gagnants et les mentions de la première édition !

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les prix Jalon de la mobilité ont récompensé ce soir, pour leur première édition, une vingtaine d'entreprises mettant en valeur la mobilité durable et intelligente au cœur de leurs projets. Le dévoilement a eu lieu durant une soirée animée par le journaliste, animateur et producteur Stéphan Bureau à la Gare Dalhousie de Montréal.

Les gagnants et les mentions

Voici la liste des gagnants et des mentions dans chaque catégorie. Le détail des projets ayant reçu une mention peut être consulté dans le livret de la soirée, téléchargeable au https://jalonmtl.org/prix-jalon/

Innovation technologique

Gagnants (ex aequo) :

Algolux (EOS -- Vision autonome) : Logiciel s'ajoutant à n'importe quel système de vision numérique. Il améliore la précision de perception de 30 % à 60 %, aidant les véhicules autonomes à mieux s'adapter aux conditions difficiles, comme la neige et le brouillard.

LeddarTech (Leddar Pixell) : Technologie de détection pour offrir une couverture complète des angles morts sur les véhicules lourds et commerciaux autonomes et non autonomes, augmentant ainsi la sécurité routière de l'ensemble des usagers.

Mention : Orange Traffic -- Intersect

Mobilité collective et partagée

Gagnant : Transit (Transit+)

Fonctionnalité unique, le planificateur de trajet multimodal Transit+ affiche des itinéraires combinant vélopartage, trottinettes, vélo personnel ou encore course à la demande au métro ou au train.

Mentions : Netlift, Réseau de transport de Longueuil, Société de transport de l'Outaouais

Entreprise en démarrage

Gagnant : Jakarto

Cartographies en haute définition réalisées par des caméras 4K et des LiDARs haute précision pouvant être intégrées au sein des véhicules autonomes, afin d'accroître la sécurité et l'efficacité de leurs déplacements.

Mobilité active

Gagnant : SmartHalo (SmartHalo 2)

Appareil offrant une expérience de vélo unique, grâce à ses diverses fonctionnalités : système de navigation conçu pour le vélo, système d'alarme, lumière automatique et suivi intelligent des efforts physiques.

Mention : Cyclo Nord-Sud

Innovation numérique

Gagnant : Transit (Modèle de prévision en temps réel)

Système de prévisions en temps réel pour les transports collectifs, basé sur les technologies du machine learning qui a permis d'améliorer de 15 % la précision des prévisions iBUS de la STM.

Mention : Bureau du taxi de Montréal

Aménagement urbain

Gagnant : Société de transport du Saguenay (Corridor d'écomobilité)

Projet reliant les cinq principaux lieux générateurs de déplacements du secteur. Il inclut la construction de stations multimodales, l'acquisition de vélos et de voitures en libre-service et l'aménagement du territoire.

Logistique urbaine

Gagnant : La Compagnie Électrique Lion (Lion 8)

Camion urbain 100 % électrique, entièrement fabriqué au Québec, et le tout premier du genre en Amérique du Nord. Il offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 400 kilomètres.

Mentions : La roue libre, Livraison Vélo Montréal

Mobilité à échelle humaine

Gagnant : Solon Collectif (LocoMotion)

Programme de partage de voitures, remorques, vélo-cargos et vélos électriques entre voisins. LocoMotion permet aux citoyens de transformer leur mobilité tout en créant des liens de solidarité dans leur voisinage.

Mentions : OnRoule.org, Société logique

Prix Coup de pouce STM

Gagnant : C2RO Cloud Robotics

Mentions : OnRoule.org, Solon Collectif, Vélo-Transit

Prix Coup de cœur du jury

Gagnants (ex aequo) :

Société de transport de Laval

MRC de Memphrémagog

À propos de Jalon

Jalon est un organisme à but non lucratif destiné à accélérer le déploiement de solutions innovantes en mobilité durable et intelligente. À travers différents projets, il met en place les conditions requises pour faire émerger les innovations et mettre à l'essai de nouvelles solutions adaptées afin de créer la mobilité urbaine de demain.

MERCI AUX PARTENAIRES DES PRIX JALON DE LA MOBILITÉ : Ville de Montréal, Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, EY, STM, Fonds de solidarité FTQ, Behaviour, IVÉO et Movin'On Connect.

SOURCE Jalon

Renseignements: Source : Véronique Laurin, Chargée des communications et du marketing, Jalon; Médias : Janine Lam, jlam@teslarp.com, C : 514 -- 514-581-5263

Related Links

https://jalonmtl.com/