L'une des principales publications sur les marchés financiers a reconnu les programmes ESG et de relations avec les investisseurs de l'entreprise, ainsi que le rendement de ses dirigeants.

SÃO PAULO, 3 août 2022 /CNW/ - JBS a remporté les prix dans toutes les catégories du Institutional Investor Latin America Executive Team Ranking - Food and Beverages Awards. La cérémonie de remise des prix est organisée par le magazine Institutional Investor, reconnu mondialement pour son importance sur le marché financier. JBS a battu 33 autres grandes entreprises de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique latine, qui font partie du classement produit par la publication.

À l'unanimité dans le classement global des aliments et des boissons, JBS a remporté les prix individuels du meilleur chef de la direction, avec Gilberto Tomazoni, du meilleur chef des services financiers, avec Guilherme Cavalcanti, et du meilleur professionnel en matière de relations avec les investisseurs, avec Christiane Assis, agente des relations avec les investisseurs. L'entreprise a également été reconnue dans des catégories comme celle du meilleur programme de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de la meilleure équipe des relations avec les investisseurs, du meilleur programme de relations avec les investisseurs, du meilleur événement pour les investisseurs et les analystes et de la meilleure gestion de crise pour la Covid-19.

Ce résultat en 2022 est le fruit de la consolidation du travail de l'équipe des relations de JBS avec le marché financier et les investisseurs. Dans les catégories du meilleur programme de relations avec les investisseurs et du meilleur programme ESG, l'entreprise a bondi, passant respectivement des septième et sixième positions dans les classements de 2020 à la première place en 2022. Dans les prix individuels, M. Tomazoni est passé de la sixième position dans la catégorie des meilleurs chefs de la direction dans l'industrie des aliments et des boissons à la première position au cours de cette même période comparative. M. Cavalcanti a suivi une progression similaire, passant du troisième au premier rang.

Pour élire les meilleurs professionnels et les meilleures entreprises du marché financier de l'Amérique latine, le magazine Institutional Investor a interviewé plus de 900 professionnels, dont des investisseurs et des analystes de marché, qui ont voté sur des questionnaires provenant de 16 secteurs. Le classement complet de tous les secteurs et catégories est accessible ici.

À propos de JBS

JBS est un chef de file mondial de la production alimentaire à base de protéines. Avec une plateforme mondiale diversifiée par type de produits (volaille, porc, bœuf et agneau), l'entreprise compte plus de 250 000 membres d'équipe dans des unités de production et des bureaux sur tous les continents, dans des pays comme le Brésil, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Chine, entre autres. Au Brésil, JBS est le plus grand employeur du pays, avec plus de 145 000 membres d'équipe. À l'échelle mondiale, JBS offre un vaste portefeuille de marques reconnues pour leur excellence et leur innovation : Seara, Swift, Pilgrim's Pride, Moy Park, Primo et Just Bare, entre autres, qui se retrouvent tous les jours sur les tables des consommateurs dans 190 pays. L'entreprise investit dans des secteurs d'affaires corrélées comme le cuir, le biodiesel, le collagène, l'hygiène personnelle et les produits nettoyants, l'emballage naturel, les solutions de gestion des déchets solides, le recyclage, l'emballage métallique et le transport, en mettant l'accent sur l'économie circulaire. JBS mène ses opérations en accordant la priorité à la qualité et à la salubrité des aliments, tout en adoptant les meilleures pratiques en matière de développement durable et de bien-être des animaux dans l'ensemble de sa chaîne de valeur et, en mars 2021, elle a pris l'engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040. Cela signifie que JBS portera à zéro le solde net de ses émissions de gaz à effet de serre, réduisant ainsi l'intensité des émissions directes et indirectes et compensant toutes les émissions résiduelles. JBS a été la première entreprise mondiale du secteur des protéines à prendre cet engagement, avec l'intention de nourrir les gens partout dans le monde d'une manière de plus en plus durable.

SOURCE JBS

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Service de presse de JBS : Courriel : [email protected], Téléphone : (11) 3165-9673. Visitez la salle des médias de JBS et tenez-vous au courant des principaux développements : https://mediaroom.jbs.com.br/