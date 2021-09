Prix Inspiration - Le rôle essentiel des villages-relais du Québec mis à l'honneur

QUÉBEC, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, félicite les lauréats de la huitième édition du prix Inspiration, remis par la Fédération des Villages-relais du Québec.

Cette remise de prix réunissait de nombreux participants provenant de la quarantaine de villages-relais du Québec. Il s'agit d'une occasion unique de souligner la contribution des différentes communautés et de récompenser les projets des municipalités ou des commerces qui se sont illustrés par leur dynamisme et leur créativité.

Citation

« Il est important de souligner le travail et le dévouement de l'ensemble des lauréats et des finalistes. Vos communautés font rayonner les villages-relais à la grandeur du Québec, en plus de promouvoir les produits locaux et le tourisme régional. Votre présence assure des services essentiels et de qualité aux usagers de la route. Je vous remercie de répondre présents chaque année, et je félicite tous les lauréats! »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le jury a décerné les prix suivants dans le cadre du prix Inspiration 2021 :

Catégorie Projet Description Municipalité Région Municipalité/

organisme Relance de l'été 2020 Confrontée à la pandémie, Baie-Saint-Paul était devant l'inconnu au printemps 2020. Rassemblant plusieurs acteurs du développement, le conseil municipal a adopté un plan d'action visant à activer la relance économique et à adapter le centre-ville pour offrir des espaces accueillants et sécuritaires à la population et aux visiteurs. Baie-Saint-Paul Charlevoix Coup de chapeau du ministère des Transports Village du pôle Nord Le Village du pôle Nord était l'endroit à découvrir dans la Baie-des-Chaleurs du 1er décembre 2020 au 7 janvier 2021. Petits et grands étaient conviés à s'y aventurer, de jour comme de soir, pour le visiter et vivre une expérience inoubliable dans l'émerveillement. Paspébiac Gaspésie Prix Jacques- Hémond Prix Ambassadeur La Ville de Pohénégamook a lancé, en octobre 2020, le concours Prix Ambassadeur, lequel visait à souligner les efforts de l'entreprise, de l'organisme ou de la personnalité ayant le plus fortement contribué au rayonnement positif de la municipalité au cours de la dernière année. Pohénégamook Bas-Saint-Laurent Commerce ambassadeur Motel Fraser et restaurant Le Sieur de Pabos Après avoir investi 800 000 $ pour exécuter des travaux de rénovations majeures, l'entreprise propriétaire du Motel Fraser et du restaurant Le Sieur de Pabos s'est vue confrontée à un événement impensable : la fermeture des frontières de la Gaspésie et des restaurants! La direction ainsi que les équipes de la restauration et de l'hôtellerie se sont rapidement mobilisées et ont fait aller leur imagination afin de garder l'entreprise ouverte dans ce contexte. Chandler Gaspésie Municipalité/

organisme (finaliste) La santé physique et mentale de notre population nous tient à cœur Dès le début de la pandémie, le bien-être et la sécurité des citoyennes et citoyens de Saint-Siméon ont été au cœur de la réflexion des administrateurs municipaux. Plusieurs actions ciblées et concrètes ont été menées pour que toutes et tous soient en mesure de passer à travers la crise. Saint-Siméon Charlevoix Municipalité/

organisme (finaliste) Festival du four à pain L'objectif du Festival du four à pain est de mettre en valeur les 46 fours à pain, héritage du patrimoine bâti, apparaissant à côté ou à l'arrière des résidences de L'Anse-Saint-Jean. Plusieurs activités ont été pensées pour faire de l'événement, une première mondiale, un franc succès. L'Anse-Saint-Jean Saguenay-Lac-Saint-Jean Commerce ambassadeur (mention spéciale) Marché d'alimentation Coop IGA Devant la pandémie sévissant dans la région, les responsables de la Coop IGA de Chandler ont dû mettre les bouchées doubles afin de répondre aux nouvelles normes sanitaires et aux besoins de la population. Plusieurs rencontres d'information ont été tenues avec les employés pour assurer un service sécuritaire et déployer de nouvelles mesures d'intervention. Chandler Gaspésie

Les candidatures reçues sont analysées par les membres d'un jury sur la base, entre autres, de l'implication citoyenne, de l'apport à la communauté et de l'accessibilité du projet.

Concept unique en Amérique du Nord, les villages-relais sont des municipalités de moins de 10 000 habitants reconnues par le ministère des Transports qui visent principalement à :

accroître la sécurité des usagers de la route (automobilistes et conducteurs de camions, d'autobus ou de véhicules récréatifs) en leur proposant des lieux d'arrêt accessibles en tout temps;



proposer des lieux offrant une qualité d'accueil ainsi qu'une diversité de services et des attraits touristiques, culturels et naturels;



apporter un soutien au développement local et régional.

Liens connexes

Carnet de projets inspirants

Haltes routières et villages-relais

Fédération des Villages-relais du Québec

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source: Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél.: 418 643-6980; Pour information: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél.: Québec: 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais: 1 866 341-5724