Prix Inspiration - François Bonnardel souligne le rôle essentiel des Villages-relais du Québec

QUÉBEC, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, félicite les cinq lauréats de la septième édition du Prix Inspiration, remis par la Fédération des Villages-relais du Québec en collaboration avec le ministère des Transports.

Cette remise de prix, qui s'est déroulée de façon virtuelle, réunissait de nombreux participants. Cet événement a été l'occasion de récompenser les municipalités et les commerces qui se sont distingués, au sein de leur communauté, par leur dynamisme et leur créativité.

Citation

« Je tiens à souligner l'aspect innovateur des projets de l'ensemble des lauréats ainsi que des différents finalistes du Prix Inspiration 2020. Les villages-relais sont non seulement des promoteurs de l'achat local et du tourisme régional, mais également de la sécurité routière, en offrant un endroit sûr aux usagers de la route pour qu'ils puissent se reposer. En cette année particulière, les villages-relais ont aussi répondu présents en offrant des services indispensables aux travailleurs essentiels afin de leur permettre de prendre une pause de façon sécuritaire et bien méritée. Je vous en remercie, et je félicite tous les lauréats. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Les lauréats du Prix Inspiration 2020 sont :

Catégorie Projet Municipalité Région Coup de chapeau du

ministère des Transports Réfection des façades

commerciales Deschambault-

Grondines Portneuf Municipalité ou organisme Cultivons nos racines -

Programmation

culturelle estivale 2019 La Sarre Abitibi-

Témiscamingue Prix Jacques Hémond Parc des 3 Clochers Maniwaki Outaouais Municipalité ou organisme Plus attractive et accueillante Paspébiac Gaspésie Commerce Boulangerie Couleur de blé Dégelis Bas-Saint-Laurent

Quatorze candidatures ont été reçues cette année. Elles ont été analysées par les membres du jury sur la base, entre autres, de l'implication citoyenne, de l'apport à la communauté et de l'accessibilité du projet.

Concept unique en Amérique du Nord, le réseau des villages-relais propose des lieux d'arrêt et de repos agréables et sécuritaires, offrant une diversité de services et d'attraits touristiques, culturels et naturels qui agrémentent le séjour des visiteuses et des visiteurs.

Haltes routières et villages-relais

Fédération des Villages-relais du Québec

