Prix Hommage bénévolat-Québec - Le gouvernement du Québec souligne la précieuse contribution de 40 lauréates et lauréats

QUÉBEC,, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a dévoilé aujourd'hui les noms des 40 lauréates et lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec. Les prix Hommage bénévolat-Québec fêtent leur 25e anniversaire cette année.

Pour cette édition, près de 200 candidatures ont été reçues dans quatre catégories. En tout, depuis la création des prix, le gouvernement du Québec a rendu hommage à plus de 1000 bénévoles et organismes.

Les lauréates et lauréats ont été honorés dans les catégories suivantes :

Jeune bénévole ─ prix Claude-Masson, qui célèbre l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans;

Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus;

Organisme, qui reconnaît l'action d'organismes sans but lucratif ayant adopté de bonnes pratiques afin d'encadrer et de soutenir les bénévoles;

Prix distinctif en communication, qui souligne l'apport d'une ou d'un jeune bénévole dans le domaine des communications.

De plus, dans le cadre de ce 25e anniversaire, deux prix Reconnaissance ont été remis à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et au Réseau de l'action bénévole du Québec, partenaires essentiels à la réalisation des prix.

Citation

« Les lauréates, lauréats et organismes honorés dans le cadre des prix Hommage bénévolat-Québec peuvent être très fiers de leur engagement. Ils incarnent une valeur bien ancrée dans le cœur des Québécoises et des Québécois : l'entraide. Par leurs gestes, ils tissent des communautés toujours plus fortes et plus inclusives. De tout cœur, merci à eux. Leur exemple doit contribuer à perpétuer cette tradition d'entraide que nous soulignons depuis 25 ans pour garder bien vivante la flamme du bénévolat. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Remises par le gouvernement du Québec, ces distinctions soulignent l'engagement bénévole exceptionnel de femmes et d'hommes de toutes les régions du Québec. L'événement permet également de mettre en lumière la contribution d'organismes qui ont su, grâce à leurs bonnes pratiques, éveiller l'intérêt des bénévoles, soutenir leurs activités et s'assurer qu'ils sont reconnus.

Le comité de sélection était composé de représentants de la famille de M. Claude Masson , de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec. Pour obtenir plus d'information sur les lauréats et les lauréates des prix Hommage bénévolat-Québec, rendez-vous à Québec.ca/hommagebenevolat.

Cette initiative répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit reconnaître et promouvoir l'apport de l'action bénévole pour le développement d'une société solidaire et inclusive.

