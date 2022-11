Prix Hommage Aînés 2022 - La ministre Sonia Bélanger souligne l'engagement exceptionnel de 18 personnes aînées

QUÉBEC, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a souligné aujourd'hui l'engagement des lauréats et lauréates du Prix Hommage Aînés de toutes les régions du Québec.

Le Prix Hommage Aînés est organisé annuellement. Il vise à mettre en lumière la contribution exemplaire de personnes aînées œuvrant bénévolement dans leur région pour favoriser le mieux-être des personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société.

Les lauréats et lauréates sont recommandés par les 18 Tables régionales de concertation des aînés.

Citation :

« Nous nous devons de continuer de célébrer toutes ces personnes altruistes et volontaires qui donnent, chaque jour, de leur temps et de leur énergie pour rendre notre société québécoise plus inclusive et plus vivante. Nous célébrons leur parcours, leur dévouement pour qu'elles soient des modèles d'inspiration pour nous tous. Nous sommes fiers de l'empreinte qu'elles laissent sur notre société à travers le temps. Ces personnes sont une inspiration personnelle dans le cadre du mandat qui m'a été confié et qui me tient énormément à cœur. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Les lauréats et lauréates de 2022 sont :

Doris Côté et Sylvain Ross (Bas-Saint-Laurent)

(Bas-Saint-Laurent) Thérèse Thelesh Bégin (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Micheline Roberge (Capitale-Nationale)

(Capitale-Nationale) Jean-Claude Landry (Mauricie)

(Mauricie) Lise Gauthier Bastien (Estrie)

(Estrie) Louise Laberge (Montréal)

(Montréal) Ginette Rochon (Outaouais)

(Outaouais) Réjean Hamel (Abitibi-Témiscamingue)

Chantal de Verteuil (Côte-Nord)

Daniel Forgues (Nord-du-Québec)

(Nord-du-Québec) Mauril Minville (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) Yvan De Blois (Chaudière-Appalaches)

Jean-Pierre Lamontagne ( Laval )

( ) Robert Brouillard (Lanaudière)

(Lanaudière) André Tétreault (Laurentides)

Premela Pearson (Montérégie)

(Montérégie) Renald Deshaies (Centre-du-Québec)

(Centre-du-Québec) Annie Alaku (Nunavik)

Pour plus de détails sur les lauréats, lauréates et les Prix Hommage Aînés, consulter le Québec. ca/prix hommage-aines.

