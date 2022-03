Prix Hommage Aînés 2022 - Faites-nous connaître l'engagement d'une personne aînée bénévole de votre région

QUÉBEC, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, est heureuse de lancer aujourd'hui l'appel de candidatures pour l'édition 2022 des Prix Hommage Aînés. La période d'appel de candidatures se déroulera du 21 mars au 29 avril 2022.

Les Prix Hommage Aînés sont organisés annuellement par le gouvernement du Québec, dans le but de souligner la contribution exceptionnelle d'une personne aînée de chaque région. Cet apport à la collectivité doit notamment favoriser le mieux-être des aînés et leur participation à la vie de la communauté dont ils font partie.

Chaque année, les candidatures sont reçues par chacune des 18 tables régionales de concertation des aînés (TRCA), qui regroupent des organismes représentatifs des personnes aînées de leur région respective. Les TRCA les soumettent ensuite à un comité de sélection indépendant. Les candidats sélectionnés pour chaque région sont ensuite recommandés auprès de la ministre responsable. Ils seront connus à l'automne prochain.

Citation :

« Chaque année, les parcours et les accomplissements des personnes aînées dont nous reconnaissons l'engagement dans le cadre des Prix Hommage Aînés sont des exemples qui montrent, sans équivoque, que l'on peut vieillir de manière épanouissante. Nous vous invitons à nous soumettre la candidature d'une personne s'étant démarquée par son dévouement et son engagement au sein de sa région. C'est le temps de faire briller ces personnes qui sont des modèles et des sources d'inspiration dans leur communauté! »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Les personnes intéressées à soumettre une candidature sont invitées à se procurer le formulaire prévu à cette fin auprès de la TRCA de leur région.

Liens connexes :

Pour obtenir les coordonnées des TRCA ou pour obtenir et faire suivre le formulaire de mise en candidature, rendez-vous sur le site Web de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec : http://conferencedestables.org/fr/tables.

Pour plus de renseignements sur le Prix Hommage Aînés : Québec.ca/prix-hommage-aines

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591