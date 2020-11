Prix Hommage Aînés 2020 - Le dévouement exceptionnel de 18 lauréats mis à l'honneur

QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'engagement bénévole de 18 personnes aînées de partout au Québec est souligné par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, à l'occasion de la remise du Prix Hommage Aînés. Cet hommage leur est consacré aujourd'hui afin de reconnaître leur apport indispensable à notre société.

Chaque année, le gouvernement du Québec profite de cette célébration pour mettre en lumière le caractère remarquable de l'engagement des lauréates et des lauréats auprès de leurs pairs, qui contribue à favoriser le mieux-être des personnes aînées et leur épanouissement au sein de leur communauté.

De manière exceptionnelle, en raison de la pandémie, cette 21e édition du Prix Hommage Aînés est virtuelle.

Citation :

« Malgré le contexte de crise sanitaire inédit, nous tenions à prendre le temps de souligner l'apport indispensable des personnes aînées à notre société. Les lauréates et lauréats de cette année sont tous aussi inspirants les uns que les autres. Ils sont des exemples à suivre, des exemples qui nous remplissent d'espoir et qui montrent que l'on peut vieillir de manière épanouissante, en rayonnant au sein de sa communauté. Je remercie ces 18 personnes pour leur dévouement et leur courage. Ils font du Québec d'aujourd'hui un endroit où il fait bon vieillir, et pavent la route pour celui de demain. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Le Prix Hommage Aînés du gouvernement du Québec est décerné à une personne aînée qui, dans sa région, se distingue par son engagement bénévole exceptionnel dans son milieu.

Les 18 personnes honorées cette année sont les suivantes :

Richard Rancourt (Bas-Saint-Laurent)

(Bas-Saint-Laurent) Suzanne Carrière (Saguenay - Lac-Saint-Jean)

Robert St-Denis (Capitale-Nationale)

(Capitale-Nationale) Béatrice Héon Fréchette (Mauricie)

Salim Hashmi (Estrie)

(Estrie) Hélène Robillard-Frayne (Montréal)

Joan Lean (Outaouais)

(Outaouais) Anita Larochelle (Abitibi-Témiscamingue)

(Abitibi-Témiscamingue) Claudette Roussel (Côte-Nord)

(Côte-Nord) Cécile Philippon (Nord-du-Québec)

Angèle Bélanger (Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine)

Élizabeth Bourque (Chaudière-Appalaches)

Jean Robitaille ( Laval )

( ) Francyne McDonald (Lanaudière)

(Lanaudière) Gilles Briand (Laurentides)

(Laurentides) Robert Poulin (Montérégie)

(Montérégie) Claudette Robidas (Centre-du-Québec)

(Centre-du-Québec) Peter Ittukallak (Nunavik)

Notons que les candidatures régionales pour ce prix sont recueillies par chacune des 18 tables régionales de concertation des aînés (TRCA), puis analysées par un comité de sélection indépendant. La candidature d'une personne par région est ensuite recommandée par chaque TRCA à la ministre responsable pour la remise de ce prix.

Lien connexe :

Pour plus de détails sur les lauréates et lauréats et le Prix Hommage Aînés, consultez le Québec.ca/prix-hommage-aines.

