Prix Henry-Teuscher : Marc Légaré, 2021, et Maurice Beauchamp, 2020

MONTRÉAL, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Chaque année depuis 1999, dans le cadre du Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal, le prestigieux Prix Henry-Teuscher est décerné à une personne dont les réalisations contribuent de façon significative à l'avancement de l'horticulture au Québec.

La remise du prix ayant exceptionnellement été annulée en 2020 en raison de la pandémie, cette année, le jury remet exceptionnellement deux prix dans le cadre d'une cérémonie virtuelle qui aura lieu le 28 mai, de 10 h 30 à 11 h 30. Grand lauréat 2021, Marc Légaré a contribué à l'avancement de l'horticulture ornementale au Québec depuis plus de 44 ans, dont 31 années à titre de conseiller en pépinière à l'IQDHO, le Centre d'expertise en horticulture ornementale du Québec. Grand lauréat 2020, Maurice Beauchamp est diplômé de l'école du Jardin botanique de Montréal où il a fait carrière durant 33 ans. Étudiant en horticulture au début des années 1950 au Jardin botanique, il devient successivement jardinier, contremaître, surintendant adjoint, arboriculteur en chef et surintendant.

Récipiendaire 2021 : Marc Légaré

Véritable encyclopédie vivante et vulgarisateur hors pair, Marc Légaré partage généreusement ses connaissances à travers tout le Québec qu'il sillonne pour transmettre son savoir aux divers.e.s intervenant.e.s de la production en pépinière.

Au fil des ans, son expertise a été mise à contribution pour appuyer les professionnel.le.s de la chaîne de production des végétaux cultivés dans toutes les étapes de leur travail, de la planification à la phytoprotection.

Toujours à l'affût des derniers développements et nouveautés de son secteur, Marc Légaré a aussi participé activement à différents projets. On lui doit notamment la rédaction d'articles de vulgarisation et l'élaboration d'ateliers, de formations et de conférences. Il a également siégé sur de nombreux comités et a participé à divers projets, dont l'élaboration des normes BNQ en pépinière, la création de guides sur divers aspects de la production (par l'atelier pépinière du CPVQ aujourd'hui devenu le CRAAQ), l'évaluation de l'état phytosanitaire des espaces verts de Montréal et la détermination des végétaux adaptés pour les bandes riveraines. Actif au sein du Service de veille phytosanitaire (SVP) depuis 1996, Marc informe les villes, services d'entretien, jardineries et espaces verts lors d'infestations phytosanitaires. Ce conseiller senior en pépinière devenu mentor inspire la relève qui rêve de suivre sa trace à l'IQDHO. Marc Légaré n'est rien de moins qu'un monument de l'industrie horticole ornementale dans la province et est reconnu par ses pairs et par l'industrie comme une des personnes ayant fait le plus avancer le secteur de la production en pépinière au Québec. Il peut même s'enorgueillir de posséder un mélèze laricin à son nom, Larix laricina « Marc Légaré » au Jardin Scullion, qui provient d'une sélection génétique trouvée, et qu'il a sauvée in extremis par de multiples greffes.

Récipiendaire 2020 : Maurice Beauchamp

Homme de leadership ayant consacré plus de 33 ans au Jardin botanique de Montréal, Maurice Beauchamp possède une expérience et des connaissances horticoles et administratives qui l'ont conduit à jouer un rôle majeur dans le développement de l'horticulture tant au niveau des professionnels que des amateurs, ici et à l'étranger. Au Québec, il s'est acquitté avec brio de l'important projet « Villes, Villages et Campagnes fleuris » qui lui avait été confié par l'ancien ministre de l'Agriculture, Monsieur Jean Garon, dans le but de le renouveler et de faire connaître les architectes paysagistes. Les concours se poursuivent encore aujourd'hui sous les appellations « Maisons Fleuries » et « Les Fleurons ».

Maurice Beauchamp a également siégé à l'Association internationale professionnelle d'horticulture (AIPH) et l'Association internationale d'horticulture (AIH), en plus d'avoir été élu président de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec. Fédération qu'il a dirigée de 1985 à 1990, en y regroupant, dans un premier temps, le plus grand nombre de petites sociétés au sein de la Fédération. Animé par le désir d'offrir des occasions d'échanges entre passionnés d'horticulture, Monsieur Beauchamp a favorisé la tenue de congrès annuels dans différentes municipalités du Québec : Montréal, Québec, Chicoutimi, Trois-Rivières, Sherbrooke, Granby et Mont-Laurier.

Le prix Henry-Teuscher d'hier à aujourd'hui

Horticulteur, botaniste et architecte paysagiste visionnaire et passionné, Henry Teuscher (1891-1984) fut l'architecte concepteur du Jardin botanique de Montréal. Proche collaborateur du Frère Marie-Victorin, on lui doit la conception de plusieurs serres d'exposition et l'existence de certaines grandes collections végétales du Jardin. Depuis sa création en 1999, le prix Henry-Teuscher a tour à tour été décerné à :

Danielle Dagenais (2019), André Poliquin (2018), Yves Gagnon (2017), Bertrand Dumont (2016), Claude Vallée (2015), Albert Mondor (2014); Isabelle Dupras (2013); Francis H. Cabot (2012, à titre posthume); Hélène Leclerc (2011); Jacques-André Rioux (2010); Elsie Reford et Alexander Reford (2009); Jean-Claude Vigor (2008); Émile Jacqmain (2007); Fred Oehmichen (2006); Daniel A. Séguin (2005); Gaëtan Hamel (2004); Milan B. Havlin (2003); Henri et Camille Perron (2002); Wilfrid Meloche (2001); Roger Van den Hende (2000) et Tony Huber (1999).

Rendez-vous avec la transition écologique au Jardin botanique !

Du 28 au 30 mai, le Jardin botanique invite les jardiniers et jardinières dans une formule revisitée du Petit Rendez-vous horticole. Avec une trentaine d'exposant.e.s et misant davantage sur les conseils pour contribuer soi-même à la transition écologique, cet événement annuel propose des rencontres avec des expert.e.s sur l'agriculture urbaine, l'achat local, le jardinage sans pesticides, le compost, l'aménagement d'espaces verts, la science participative, la protection de la biodiversité et le développement durable. Ces personnes se feront un plaisir de partager leurs connaissances, en plus d'offrir plantes et produits d'exception à leur kiosque. Également au menu : accueillir la biodiversité avec le programme Mon Jardin , science participative avec Mission Monarque , agriculture urbaine avec Cultiver Montréal et visite guidée de stations de phytotechnologies au Jardin botanique.

Pochette de presse numérique (visuels) : http://bit.ly/Prix_Henry_Teuscher

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

