Prix Harfang des neiges 2022 - Le gouvernement du Québec honore des intervenantes et intervenants engagés envers la faune

QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW/ - À l'occasion de la quatrième édition des prix Harfang des neiges, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, a procédé hier à la remise des prix aux lauréates et lauréats 2022 qui se sont distingués par leurs initiatives inspirantes liées à la faune. Il reconnaît ainsi l'engagement et la contribution de personnes ou d'organisations œuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune, au Québec.

Le ministre a également profité de l'occasion pour remettre les prix aux récipiendaires 2020, alors que la cérémonie de la troisième édition n'avait pu se tenir en raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19. L'édition 2021, quant à elle, a été annulée pour la même raison.

Pour 2022, les lauréates et lauréats des prix Harfang des neiges sont les suivants :

Contribution des sciences à la faune

Les Clubs 4-H du Québec sont les récipiendaires dans la catégorie Contribution des sciences à la faune. Le Mouvement 4-H éduque et sensibilise les jeunes à l'importance de la nature, de la forêt et de l'environnement depuis 1942. Cet organisme sans but lucratif spécialisé en éducation scientifique a lancé, en 2019, un projet éducatif de science participative, en étroite collaboration avec le Centre d'étude de la forêt de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et le Centre de recherche pour l'enseignement et l'apprentissage des sciences de l'Université de Sherbrooke. L'expertise du Mouvement 4-H dans le domaine de la vulgarisation scientifique et dans l'utilisation du jeu comme moyen d'apprentissage a largement contribué à la réussite de ce projet.

Innovation en région

La lauréate dans la catégorie Innovation en région est la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau. Depuis 2010, la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau a su mettre en valeur les ressources naturelles et culturelles du site en y aménageant un parc écologique : le Domaine Taschereau Parc Nature. Ainsi, la Corporation a restauré le marais qui s'y trouve et lui a rendu ses fonctions écologiques de milieu humide, perdues au moment de la colonisation. Elle a ainsi renforcé l'intégrité écologique, historique et physique des lieux pour en faire un endroit propice à la détente, à l'acquisition de connaissances et à l'observation de la faune et de la flore.

Coup de cœur de la relève - Groupe

L'école Notre-Dame-du-Rosaire s'illustre dans la catégorie Coup de cœur de la relève - Groupe. Depuis septembre 2018, cette école primaire de Lamarche a instauré le programme éducatif Faune, flore et plein air pour tous ses élèves, âgés de 4 à 12 ans. Afin de favoriser les apprentissages actifs, de nombreuses activités en plein air sont organisées, ce qui permet aux enfants de vivre des expériences enrichissantes et de stimuler leur intérêt pour la protection et la valorisation des ressources fauniques. Ce programme a un effet positif indéniable sur la motivation scolaire des jeunes et leur permet de prendre conscience de leur place dans la nature et dans le monde.

Excellence en bénévolat

M. Stéphane Carrière est le gagnant dans la catégorie Excellence en bénévolat. Pendant 12 ans, M. Carrière a consacré temps, leadership et créativité pour relancer l'organisme Pêche Nicolet et son parcours de pêche. Les partenariats financiers, les ententes avec les partenaires riverains et les projets fauniques qu'il a mis sur pied durant ces années ont permis de conserver et d'améliorer l'accessibilité au territoire géré par Pêche Nicolet, et ce, au bénéfice de milliers d'adeptes de la pêche venant de partout au Québec.

Bâtisseur

Dans la catégorie Bâtisseur, le prix est remis à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP). La FédéCP contribue activement au développement et au rayonnement de la faune au Québec depuis maintenant 76 ans. Elle mène une action éducative auprès des futurs adeptes et réalise des projets à vocation faunique. Elle déploie des activités de communication grand public, relatives à la sécurité, à la valorisation des activités de chasse et de pêche et au développement de la relève. Pour donner vie à ses multiples projets, la FédéCP a su nouer des alliances avec des partenaires de milieux variés, comme les Banques alimentaires du Québec pour le déploiement du programme Chasseurs généreux. Sa contribution profite au milieu de la faune, mais aussi, dans une plus large mesure, à toute la société.

Citation :

« Par leur expertise, leur passion et leur dévouement constant, ces lauréates et lauréats contribuent activement au maintien et à la protection des nombreuses espèces animales et espaces naturels du Québec. Je félicite tous les lauréates et lauréats des prix Harfang des neiges et les remercie chaleureusement pour leur travail exceptionnel dans la mise en valeur de notre patrimoine faunique et dans le développement des activités de chasse, de pêche et de piégeage. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

