Prix Harfang des neiges 2020 - Le gouvernement du Québec rend hommage aux intervenants du milieu faunique

QUÉBEC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la troisième édition des prix Harfang des neiges, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, souhaite honorer six lauréats qui se sont distingués par leurs initiatives inspirantes liées à la faune. Il reconnaît ainsi officiellement l'engagement et la contribution de personnes ou d'organisations œuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune, au Québec.

Les lauréats des prix Harfang des neiges 2020 sont les suivants :

Contribution des sciences à la faune

Le lauréat dans la catégorie Contribution des sciences à la faune est M. Serge Larivière, qui est diplômé en écologie animale et passionné de la nature. Son intérêt soutenu pour la gestion et la conservation de la faune ainsi que pour l'acquisition et la vulgarisation de connaissances l'a mené à travailler sur divers sujets liés aux animaux à fourrure du Québec (lynx roux, cougar, loup et coyote). En tant que communicateur accompli, il a notamment fondé la revue The Cree Hunter and Trapper, il est rédacteur en chef de la revue Le coureur des bois et il a publié des centaines d'articles scientifiques ou de vulgarisation. Ses travaux alimentent des émissions de chaînes renommées, dont Canal D, Historia et Radio-Canada.

Innovation en région

La Fondation du Centre de réhabilitation de la faune Cécropia est récipiendaire dans la catégorie Innovation en région. Ce centre, situé en Mauricie, prend soin des animaux sauvages blessés ou abandonnés et accueille de façon permanente ceux qui ne peuvent retourner vivre dans la nature. Cécropia compile également des données sur les animaux traités, fournissant ainsi une information précieuse sur la santé des populations locales. Après avoir soigné plus de 1 000 animaux, répondu à 2 000 signalements de la population et participé au tournage d'un long-métrage et d'une émission télévisée, il jouit maintenant d'un beau rayonnement.

Coup de cœur de la relève - Individuel

M. Pierre-Yves Collin, de l'Association régionale des trappeurs de Chaudière-Appalaches, s'illustre dans la catégorie Coup de cœur de la relève - Individuel. Instructeur de piégeage depuis 1987, M. Collin a transmis les connaissances acquises au fil de sa carrière en formant des centaines de trappeurs et des dizaines de moniteurs. Il a aussi collaboré à la création, et aux rééditions subséquentes, de la formation standardisée Piégeage et gestion des animaux à fourrure (PGAF) à l'intention des piégeurs québécois. Son expertise rayonne au-delà de nos frontières grâce à l'utilisation de son guide pratique sur les standards commerciaux de production de fourrures sauvages pour l'enseignement aux trappeurs américains. Reconnu dans le domaine, il présente des exposés et des démonstrations de dépiautage dans les salons régionaux et provinciaux partout au Québec.

Coup de cœur de la relève - Groupe

L'équipe de responsables régionaux du Programme d'éducation en sécurité et en conservation de la faune (PESCOF) - Volet chasse, est désignée lauréate dans la catégorie Coup de cœur de la relève - Groupe. La formation offerte dans le cadre du programme PESCOF, nécessaire à l'obtention du certificat du chasseur, est donnée annuellement à environ 25 000 personnes par des moniteurs qui travaillent à titre gracieux, sous la supervision des 15 responsables régionaux. Eux-mêmes bénévoles, ces responsables assurent le recrutement, la formation et la coordination d'un réseau de près de 480 moniteurs répartis dans l'ensemble du Québec. Par leur expertise et leur passion, les responsables régionaux s'assurent d'un standard de qualité élevé dans l'enseignement prodigué aux chasseurs novices et se dévouent pour former une relève de chasseurs responsables, promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et transmettre notre héritage culturel et naturel.

Excellence en bénévolat

M. Jacques Cormier est nommé gagnant dans la catégorie Excellence en bénévolat. Ancien directeur d'école reconnu pour son leadership, son respect et son souci constant de protéger la faune et ses habitats, M. Cormier s'investit depuis 1980 dans les dossiers fauniques de sa région de l'Abitibi-Témiscamingue. Lors de ses trois mandats au sein du conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec, entre 2000 et 2006, il a notamment mis en place le programme Pêche en herbe, ayant permis d'initier à cette activité plus de 316 000 jeunes depuis sa création. Activités de sensibilisation auprès de la population, éducation des adeptes de chasse et pêche et participation active à des consultations publiques font partie de ses engagements réguliers.

Bâtisseur

Dans la catégorie Bâtisseur, le prix est remis au Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM), représenté par son fondateur et président, M. Robert Michaud. Le GREMM célébrait en 2020 ses 35 ans d'approches innovantes pour faire progresser les connaissances, sensibiliser la population et protéger les baleines du Saint-Laurent. Parmi ses nombreuses réalisations, nommons entre autres : le Centre d'interprétation des mammifères marins à Tadoussac, le Programme de recherche scientifique sur les grands rorquals et les bélugas du Saint-Laurent et Baleines en direct, un magazine et une encyclopédie Web considérée comme la référence pour de l'information sur les baleines de l'estuaire du Saint-Laurent. L'excellence de l'organisme a été maintes fois récompensée par de prestigieux prix et trouve régulièrement écho dans les grands reportages et documentaires de chaînes réputées, comme National Geographic, BBC, Radio-Canada et CBC.

En raison de la pandémie de COVID-19, aucune cérémonie de remise de prix n'a pu se tenir pour l'édition 2020. Une capsule vidéo hommage est cependant diffusée sur les réseaux sociaux pour faire rayonner l'apport significatif à la faune des lauréats. Les personnes honorées recevront le certificat honorifique de reconnaissance, accompagné de l'épinglette à l'effigie du prix Harfang des neiges. La remise des médailles de l'Assemblée nationale pourra quant à elle se faire lors d'une prochaine édition de la cérémonie des prix Harfang des neiges.

Citation :

« C'est une grande fierté pour notre gouvernement de pouvoir s'appuyer sur des centaines de bénévoles et organismes qui nous accompagnent dans notre mission de conservation, de gestion et de mise en valeur de la faune. Par leur expertise, leur passion et leur dévouement constant, ceux-ci contribuent activement au maintien et à la protection des nombreuses espèces animales et espaces naturels du Québec. Je félicite et remercie donc chaleureusement les six lauréats du prix Harfang des neiges pour leur travail exceptionnel dans la mise en valeur de nos richesses fauniques et dans le développement des activités de chasse, de pêche et de piégeage. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

