Prix excellence tourisme 2023 Charles-Henri de Coussergues reçoit le Prix Grand Bâtisseur 2023

DUNHAM, QC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Charles-Henri de Coussergues, vigneron propriétaire du Vignoble de l'Orpailleur et d'Union Libre cidre et vin, est très fier de s'être vu décerner le Prix Grand Bâtisseur 2023 de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec lors de la Cérémonie de remise des Prix excellence tourisme 2023 au CECi de Trois-Rivières.

[À gauche: Charles-Henri de Coussergues du Vignoble de l’Orpailleur et Caroline Proulx, ministre du Tourisme] Source: Alliance de l’industrie touristique du Québec (Groupe CNW/Vignoble de l'Orpailleur Inc.)

Le prix Grand Bâtisseur est un prix hors catégorie qui récompense une personnalité marquante de l'industrie touristique québécoise qui a fait preuve d'audace, de vision et de leadership. Présentée par le ministère du Tourisme, cette distinction a été remise à M. de Coussergues le 26 septembre par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

« Même si c'est du vin que nous faisons, c'est une histoire que nous mettons en bouteille année après année. Nous sommes aussi fiers de la raconter aujourd'hui qu'au premier jour. Recevoir du monde au Vignoble pour raconter cette belle aventure humaine a toujours fait partie de notre ADN. Même si c'était tout un défi à l'époque nous avons certainement été pionniers dans notre industrie viticole et avons également, avec détermination, semé les premières bases du tourisme en campagne communément maintenant appelé agrotourisme. », déclare Charles-Henri de Coussergues, Vigneron et co-propriétaire Vignoble de l'Orpailleur, Union Libre cidre et vin.

Le concours des Prix excellence tourisme est une initiative et production de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et une présentation du ministère du Tourisme.

Pionnier en agrotourisme au Québec

En 1989, alors que la visite des fermes n'était pas chose courante, le Vignoble de l'Orpailleur invite les Québécois à des visites guidées et à la découverte de ses vins. Instigateur de la Route des vins de Brome-Missisquoi, le Vignoble de l'Orpailleur est visité par des dizaines de milliers de personnes chaque année. M. de Coussergues note l'importance pour les entreprises comme la sienne de faire rayonner leurs régions. Depuis 2001, le Vignoble de l'Orpailleur fait également parti du Réseau des Économusée (SRE) dont la mission est de permettre aux visiteurs de découvrir le travail de l'artisan. La SRE, Québécoise à l'origine, compte maintenant des membres partout dans le monde.

À propos du Vignoble de l'Orpailleur

Le vignoble de l'Orpailleur, propriété des quatre mêmes aventuriers depuis ses débuts, est le pionnier de son industrie au Québec. Les vignerons ont planté leurs premières vignes en 1982 dans la belle vallée de Dunham. Aujourd'hui, les quatorze vins du vignoble de l'Orpailleur repoussent constamment ses limites, pour satisfaire les papilles des amateurs de vin. Fort de l'appui des Québécois, le vignoble de l'Orpailleur est le leader québécois des ventes à la SAQ. Ses vins sont disponibles dans la majorité des succursales et dans de nombreux restaurants du Québec. Le vignoble a à son actif plus de 200 médailles. Le vigneron et copropriétaire Charles-Henri de Coussergues, dirige les activités du Vignoble depuis 1982. Membre fondateur de l'Association des Vignerons du Québec, il en a été président de 2008 à 2016 et est administrateur et Vice-président du Conseil des vins d'appellation du Québec. Il est Grand Maître de la noble Confrérie des Vignerons du Québec et membre du Collège des ambassadeurs du vin au Québec. De 2019 à 2023, il a été président de l'Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec. Il est un précurseur de l'industrie vinicole au Québec et défenseur de l'implantation et de l'évolution de nombreuses lois alimentant le rayonnement des vignobles québécois au Canada et à l'étranger. orpailleur.ca.

