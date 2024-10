Prix Ensemble contre l'intimidation : les lauréats 2024 à l'honneur

QUÉBEC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy a participé hier à la cérémonie de remise du prix Ensemble contre l'intimidation aux lauréats de l'édition 2024 qui se tenait à l'agora de l'Assemblée nationale. Pour l'occasion, elle était accompagnée de plusieurs députés du gouvernement et de l'opposition pour honorer quatre lauréats qui, par leurs actions et leur engagement, ont contribué à prévenir et à contrer l'intimidation, soit de façon individuelle, au sein d'une organisation ou d'un milieu scolaire.

Avec la montée de l'intolérance au Québec et de la violence partout dans le monde, il est essentiel de souligner le travail de celles et ceux qui sensibilisent leur entourage et agissent pour contrer l'intimidation. Les lauréats ont, à leur manière, fait la promotion d'une culture de respect, de bienveillance et d'empathie. Ce sont des valeurs fondamentales au Québec.

Les lauréats de l'édition 2024 sont :

Pour la catégorie Individu

M. Pascal Bujold, artiste-enseignant à l'école primaire George-Étienne-Cartier, à Longueuil. M. Bujold a écrit une chanson intitulée L'intimidation, c'est non!, qui propose des gestes inclusifs pour les élèves ayant une déficience intellectuelle. Chaque année, M. Bujold compose une nouvelle chanson qui porte des messages de bienveillance, de confiance et de célébration de la différence.

Pour la catégorie Éducation

L'école primaire Pierre-de-Coubertin, située à Montréal-Nord, a formé en 2022 un comité composé de membres du personnel afin d'analyser le climat scolaire et de l'améliorer. Des actions pour mieux reconnaître et contrer l'intimidation ont été mises en œuvre dans toutes les classes. Si des cas d'intimidation surviennent malgré tout, une approche éducative favorisant la réflexion et l'apprentissage est utilisée pour résoudre ces situations.

Pour la catégorie Organisation

Le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville a mené, avec divers partenaires, un projet de recherche qui a abouti à un programme nommé L'intimidation : chez nous, y'en a pas! Le programme consiste en des capsules de formation et un jeu interactif qui propose des scénarios en lien avec l'intimidation. Depuis le lancement du programme, près de 6 000 personnes ont pu en bénéficier et son efficacité à prévenir et à contrer l'intimidation dans les milieux de vie collectifs, auprès des personnes aînées, a été démontrée par de nombreux témoignages.

Coup de cœur de la ministre

Le prix Coup de cœur revient à Mme Catherine Kouassi, auteure du livre pour enfants Elena et les mitaines magiques, qu'elle a d'abord écrit pour aider sa fille Elena à surmonter les difficultés liées à l'intimidation qu'elle a vécue à l'école. Ce livre vise à sensibiliser les enfants âgés de 4 à 9 ans au phénomène de l'intimidation et à fournir des outils concrets aux parents et aux professionnels de l'éducation pour soutenir les enfants dans leur développement social et émotionnel.

Citation :

« Ensemble, au cours des dernières années, nous avons fait énormément de chemin en matière de lutte contre l'intimidation. Le travail n'est pas terminé, mais je suis fière aujourd'hui de souligner l'apport positif des lauréats. Nous devons continuer de sensibiliser la population et poursuivre nos efforts pour prévenir l'intimidation dans tous les contextes. Je félicite encore une fois les lauréats, ainsi que toutes les personnes qui ont déposé leur candidature. Votre engagement contribue concrètement à changer les choses pour en mieux au Québec. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

Faits saillants :

L'édition 2024 est organisée dans le cadre du Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025. Ce dernier, porté par le ministère de la Famille, implique 17 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

Des capsules vidéo présentant les lauréats et leur projet sont disponibles sur la page Web du prix.

